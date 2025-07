2 đồng minh lớn chỉ trích thỏa thuận của ông Trump với EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Getty

Ngày 28/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, cho rằng nó sẽ gây “tổn hại nghiêm trọng” cho nước Đức, châu Âu và chính nước Mỹ.

“Không chỉ khiến lạm phát tăng cao, mà thỏa thuận này còn ảnh hưởng đến toàn bộ thương mại xuyên Đại Tây Dương", ông Merz tuyên bố, thể hiện sự bất bình rõ rệt với thỏa thuận do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đàm phán với chính quyền ông Trump.

Theo Financial Times (FT), đồng euro đã mất hơn 1% giá trị so với đồng USD, và giảm thêm 0,7% so với bảng Anh sau khi Mỹ thông báo sẽ áp mức thuế 15% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU (theo thỏa thuận mới đạt được).

“Kết quả này không thể khiến chúng tôi hài lòng", ông Merz nói thêm. “Nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất có thể đạt được trong hoàn cảnh hiện tại".

Các đảng cực hữu tại Pháp và Đức đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận, cho rằng nó cho thấy sự yếu kém của EU.

Cũng trong ngày 28/7, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou gọi thỏa thuận đánh dấu một “ngày đen tối”, và cho rằng EU đã “tự nguyện đầu hàng”.

Theo FT, thỏa thuận được công bố ngày 27/8, được Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen ca ngợi là “thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước tới nay”, chiếm gần 44% GDP toàn cầu, đã giúp tránh một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương tiềm tàng.

Theo đó, EU chỉ phải chịu mức thuế 15% thay vì mức 30% mà ông Trump từng đe dọa áp dụng từ ngày 1/8. Tuy nhiên, mức thuế này vẫn cao gấp ba lần so với mức trung bình trước khi ông Trump đưa ra các tuyên bố "giải phóng thương mại" hồi tháng 4.

Phòng Thương mại Mỹ tại EU hoan nghênh thỏa thuận này vì “giảm áp lực” cho doanh nghiệp, nhưng cũng cảnh báo rằng mức thuế 15% vẫn là một “sự gia tăng đáng kể chi phí thương mại”, đồng thời kêu gọi mở rộng danh mục hàng hóa được miễn thuế.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố thỏa thuận đã đạt được “các cải cách cấu trúc mang tính lịch sử và cam kết chiến lược có lợi cho ngành công nghiệp, người lao động và an ninh quốc gia Mỹ trong nhiều thế hệ tới”.

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez bày tỏ ủng hộ thỏa thuận, nhưng thừa nhận: “Không có gì đáng để hân hoan".