Thế giới 24h: Thủ tướng Thái Lan tuyên bố chưa có thỏa thuận ngừng bắn nào với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: EPA

Thủ tướng Thái Lan phản ứng trước “lời kêu gọi ngừng bắn của Thủ tướng Malaysia”

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 13/12 khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, và nhấn mạnh mọi đề xuất đình chiến phải được Campuchia đưa ra trực tiếp, thay vì thông qua tuyên bố hoặc sức ép từ lãnh đạo nước thứ ba.

Phát biểu tại căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan, ông Anutin cho biết chưa từng có cuộc thảo luận nào về một thỏa thuận ngừng bắn như thông tin được lan truyền, đồng thời kêu gọi công chúng chỉ nên theo dõi thông tin chính thức từ các buổi họp báo hai lần mỗi ngày của quân đội.

Khi được hỏi liệu ông có trao đổi trước với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hay không, ông Anutin cho biết hai bên vẫn giữ liên lạc trong suốt diễn biến căng thẳng, nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, ông Anwar cũng không đề cập đến việc cần có một thỏa thuận ngừng bắn hay hành động liên quan.

Liên quan đến lập trường của quân đội, ông Anutin cho biết ông đã dành cả buổi chiều làm việc với Trung tướng Chaiyapruek Duangprapat, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan, và các hoạt động quân sự hiện vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đối với phản ứng của Campuchia trước lời kêu gọi chấm dứt giao tranh trong ngày, ông Anutin cho rằng bất kỳ cam kết nào cũng cần được thảo luận một cách chính thức, đồng thời phải thể hiện rõ lập trường nghiêm túc và thiện chí trong việc chấm dứt các vụ đụng độ hay tấn công lẫn nhau.

Ông Anutin tuyên bố không ai có thể áp đặt thời điểm hai bên phải ngừng bắn, chẳng hạn như “đúng 22h tối nay cùng rút lui”, vì điều đó không thực tế.

Theo ông Anutin, nếu muốn có một lệnh ngừng bắn thực sự, Campuchia phải trực tiếp đưa ra đề xuất với Thái Lan, thay vì để lãnh đạo một quốc gia khác lên tiếng thay. Nếu một trong hai bên mong muốn chấm dứt tranh chấp, đề xuất đó cần được đưa ra trực tiếp giữa hai nước.

Ông Anutin cũng nhắc lại rằng ngay cả trong ngày hôm trước đã xuất hiện các tuyên bố về ngừng bắn, nhưng thực tế diễn biến sau đó lại hoàn toàn khác.

“Bất kỳ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì”, ông Anutin nói. “Nếu có ngừng bắn, điều đó phải được thể hiện trên thực tế”.

Ông nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn không chỉ là việc dừng nổ súng, mà còn phải bao gồm việc rút trạng thái sẵn sàng khai hỏa, không tiếp tục chĩa vũ khí và không duy trì khả năng tấn công. Theo Thủ tướng Thái Lan, ngừng bắn thực sự phải là việc hạ cấp toàn diện, với việc các lực lượng rút lui.

Thủ tướng Thái Lan cũng bác bỏ ý tưởng tiến hành các cuộc trao đổi như vậy thông qua mạng xã hội, nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia và không thể bị biến thành một cuộc trao đổi công khai trên không gian mạng.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết Phnom Penh ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về một lệnh ngừng bắn, dự kiến có hiệu lực từ 22h tối 13/12.

Theo kế hoạch, lệnh đình chiến sẽ được giám sát bởi Nhóm Quan sát ASEAN, do Malaysia dẫn dắt, với sự hỗ trợ theo dõi bằng vệ tinh từ Mỹ.

Kết quả giám sát và quan sát trên thực địa sẽ được tổng hợp và báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sắp tới, nhằm tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin và duy trì ổn định trong khu vực.

Sau khi gặp ông Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “hòa bình không còn xa” ở Ukraine

Ông Putin và ông Erdogan gặp nhau ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Trở về sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13/12 cho biết ông hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận một kế hoạch hòa bình giữa Ukraine và Nga với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định rằng “hòa bình không còn xa”.

Ông Erdogan đã gặp ông Putin tại Turkmenistan vào ngày 12/12. Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã đánh giá các “nỗ lực hòa bình toàn diện” nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trong đó Ankara tái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến hòa bình.

“Sau cuộc gặp với ông Putin, chúng tôi hy vọng cũng sẽ có cơ hội trao đổi kế hoạch hòa bình với ông Trump. Hòa bình không còn xa; chúng tôi nhìn thấy điều đó”, ông Erdogan nói với các phóng viên trên chuyến bay trở về từ Turkmenistan.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã đề xuất với Tổng thống Putin về một lệnh ngừng bắn có giới hạn, tập trung vào các cơ sở năng lượng và cảng biển. Ông Erdogan nhận định bước đi này có thể mang lại lợi ích thiết thực.

“Biển Đen không nên bị coi là một chiến trường. Điều đó chỉ gây tổn hại cho cả Nga và Ukraine”, ông Erdogan nói trong phát biểu được Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 13/12.

“Việc bảo đảm an toàn hàng hải trên Biển Đen là nhu cầu chung của tất cả các bên và điều này cần được bảo đảm”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Lũ “chưa từng thấy” ở Mỹ, cả thành phố 10.000 dân phải sơ tán khẩn cấp

Hàng chục nghìn người đang phải rời bỏ nhà cửa tại khu vực phía tây bang Washington khi lũ lụt lan rộng do mực nước sông Skagit dâng lên mức cao chưa từng có, khiến hệ thống đê điều rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Theo Sky News, lực lượng vệ binh quốc gia đã đi từng nhà vào ngày 12/12 để hỗ trợ sơ tán người dân tại một thành phố nông nghiệp ở phía bắc Seattle, trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng làm gia tăng nguy cơ vỡ đê.

Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến các con sông dâng lên mức kỷ lục hoặc xấp xỉ kỷ lục, khiến nhiều gia đình bị mắc kẹt trên mái nhà, nước dâng cao ngập qua cầu, và nhiều ngôi nhà bị cuốn khỏi nền móng.

Thành phố Burlington, với gần 10.000 cư dân, nằm gần vịnh Puget Sound (một vịnh lớn của Thái Bình Dương ở tây bắc bang Washington) đã phải ban hành lệnh sơ tán toàn diện, yêu cầu người dân rời đi ngay lập tức và di chuyển đến khu vực cao hơn.

“Chúng tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào như thế này”, bà Karina Shagren, người phát ngôn Cơ quan Quản lý Khẩn cấp bang Washington, cho biết, đồng thời nói thêm rằng đến nay chưa ghi nhận trường hợp bị thương hay mất tích nào.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát trưởng các địa phương đã được triển khai để hỗ trợ công tác sơ tán. Một số lực lượng cứu hộ được ghi nhận đã sử dụng xuồng bơm hơi để đưa người dân Burlington bị mắc kẹt qua làn nước lũ đục ngầu đến nơi an toàn.

Đến cuối ngày 12/12, lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ tại một phần của thành phố Burlington, theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Burlington Michael Lumpkin. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, “tình hình vẫn chưa thể coi là an toàn hoàn toàn”.

Đợt mưa lớn dữ dội này được gây ra bởi hiện tượng “sông khí quyển” – một dòng không khí ẩm quy mô lớn từ đại dương tràn sâu vào đất liền khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hồi đầu tuần.

Dù lượng mưa đã có dấu hiệu giảm, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ vẫn ban hành cảnh báo lũ quét đối với toàn bộ lưu vực sông Skagit cho đến cửa sông tại vịnh Puget Sound. Theo cơ quan này, mực nước dâng cao có thể tạo áp lực đủ lớn khiến đê điều và bờ bao bị vỡ, dẫn đến nguy cơ “ngập lụt diện rộng tại các tuyến phố, nhà ở và đất nông nghiệp”.