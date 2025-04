Thế giới 24h: Mỹ cảnh báo từ bỏ hòa đàm Nga - Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bước xuống máy bay trong chuyến thăm Pháp hôm 17/4 (ảnh: Reuters)

Nga vẫn cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine

Hôm 18/4, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhưng nhìn chung, tình hình vẫn khá khó khăn.

“Các cuộc tiếp xúc diễn ra khá phức tạp, vì tất nhiên, đây là vấn đề không dễ giải quyết”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo.

“Moscow cam kết giải quyết cuộc xung đột này để đảm bảo lợi ích của nước Nga và sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết, Tổng thống Trump có thể từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine “trong vài ngày tới”, trừ khi có những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy các bên sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi nỗ lực này trong nhiều tuần hay nhiều tháng tới. Vì vậy, chúng tôi cần phải xác định cấp tốc trong vài ngày tới rằng liệu điều này có khả thi trong vài tuần tới hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ tiếp tục. Nếu không, chúng tôi còn những ưu tiên khác cần tập trung”, ông Rubio nói.

Khi được hỏi về phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, ông Peskov nói:

“Chúng tôi tin rằng đã có một số tiến triển nhất định. Các tiến triển này có liên quan đến lệnh ngừng bắn mà Nga tuân thủ. Đây là lệnh ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng”.

Ông Peskov lưu ý, Nga đang tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng “Ukraine không làm như vậy”.

“Một số tiến triển đã đạt được. Nhưng tất nhiên, vẫn còn nhiều cuộc thảo luận phức tạp ở phía trước”, ông Peskov nói thêm.

Trong cuộc họp báo hôm 18/4, ông Peskov cho biết, lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày theo mệnh lệnh của Tổng thống Nga Putin đã kết thúc, nhưng nhà lãnh đạo Nga chưa đưa ra chỉ thị mới.

Hamas bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Israel

Hamas đã chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel, Guardian hôm 18/4 đưa tin, dẫn lời trưởng đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil al-Hayya.

Trước đó, hôm 14/4, Israel đề xuất Hamas thả 10 con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày và một số tù nhân người Palestine. Israel cũng cam kết sẽ thảo luận thêm về khả năng chấm dứt xung đột và khôi phục viện trợ cho Dải Gaza.

Trong đề xuất mới, Israel cũng kêu gọi Hamas giải trừ vũ khí ở Dải Gaza – điều mà Hamas coi là “lằn ranh đỏ”.

Theo Guardian, sau vụ tấn công ngày 7/10/2023, Hamas còn giữ 58 con tin Israel, trong đó có 24 người được cho là vẫn còn sống.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Hayya cho biết, Hamas sẽ không đồng ý với bất kỳ đề xuất ngừng bắn tạm thời nào nữa.

Theo ông Hayya, Hamas sẵn sàng tham gia ngay vào “các cuộc đàm phán toàn diện” để thả tất cả con tin Israel. Đổi lại, Israel cần trả tự do cho một số tù nhân Palestine và quan trọng hơn là “rút toàn bộ quân đội khỏi Dải Gaza”.

Trung Quốc bác tin cung cấp vũ khí cho Nga

Hôm 18/4, ông Lâm Kiếm – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, cáo buộc của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga là “vô căn cứ”. Ông Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine luôn rõ ràng”, ông Lâm nói.

“Trung Quốc luôn tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Ukraine, cũng như khuyến khích các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Lâm nói thêm.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra một ngày, sau khi ông Zelensky tiết lộ Ukraine nắm được thông tin tình báo rằng Trung Quốc cung cấp pháo và thuốc súng cho Nga, theo Reuters.

Lâm Kiếm – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: EPA)

Cùng ngày 18/4, Ukraine thông báo áp đặt trừng phạt đối với 3 công ty Trung Quốc.

3 công ty Trung Quốc bị Ukraine trừng phạt bao gồm: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co, Rui Jin Machinery Co và Zhongfu Shenying Carbon Fibre Xining Co.

Các công ty này sẽ bị cấm kinh doanh và đóng băng tài sản tại Ukraine. Chính quyền Kiev chưa giải thích lý do áp lệnh trừng phạt.