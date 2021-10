Taliban không diệt được IS, nguy cơ Mỹ bị khủng bố tấn công

Khủng bố IS ở Afghanistan có khả năng phát động tấn công nước Mỹ trong 6 tháng tới, còn với al-Qaeda là từ 1-2 năm, theo đánh giá của quan chức cấp cao Lầu Năm Góc.

Taliban là kẻ thù không đội trời chung của khủng bố IS.

Cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan đủ sức tấn công Mỹ trong 6 tháng tới và IS rõ ràng rất muốn thực hiện điều này, theo SCMP.

Tuyên bố của Colin Kahl, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, là lời nhắc nhở rằng Afghanistan vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng với Mỹ, ngay cả khi cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ đã kết thúc.

Taliban kiểm soát lãnh thổ Afghanistan, đang cố gắng khôi phục trật tự sau hàng loạt những vụ tấn công và đánh bom của khủng bố IS.

Trong một diễn biến mới nhất, ít nhất một thành viên Taliban ở thành phố Jalalabad đã bị các phần tử IS chặt đầu.

Trả lời trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Kahl nói Taliban dường như không có năng lực cần thiết để chống IS.

“Theo đánh giá của chúng tôi, Taliban và IS là kẻ thù. Taliban có lý do để săn lùng khủng bố IS, nhưng vấn đề là năng lực hạn chế của tổ chức này”, ông Kahl nói.

Ông Kahl ước tính ISIS-K, nhánh của khủng bố IS ở Afghanistan, có “vài ngàn tay súng”.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taliban, Amir Khan Muttaqi, khẳng định tổ chức sẽ giải quyết các mối đe dọa từ khủng bố IS.

Đánh giá về năng lực của al-Qaeda ở Afghanistan, ông Kahl nói mối quan hệ với Taliban giúp al-Qaeda khôi phục lực lượng, “có thể đủ sức tấn công Mỹ trong 1-2 năm tới”.

Ông Kahl nói mục tiêu của Mỹ là cản trở IS và al-Qaeda để hai tổ chức này không thể lấy Afghanistan làm bàn đạp tấn công Mỹ. “Chúng ta cần cảnh giác để luôn hành động một cách kịp thời”, ông Kahl nói.

Mỹ vẫn có lựa chọn không kích khủng bố ở Afghanistan bằng máy bay không người lái cất cánh từ các căn cứ ở vùng Vịnh. Ông Kahl nói Mỹ chưa đạt được thỏa thuận với các nước láng giềng với Afghanistan để làm bàn đạp chống khủng bố.

