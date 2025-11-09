Siêu bão Fung-wong gây mưa to, gió mạnh ở Philippines, đã có người thiệt mạng

Chiều 9-11, Philippines ghi nhận trường hợp thiệt mạng đầu tiên do siêu bão Fung-wong, theo hãng tin AFP.

Fung-wong bắt đầu đổ bộ vào Philippines vào sáng 9-11. Tính đến chiều cùng ngày, hơn 1 triệu người đã được sơ tán trước khi siêu bão dự kiến đổ bộ vào bờ đông.

Vào ngày 9-11, tỉnh Samar - một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do bão ở miền trung Philippines - ghi nhận người thiệt mạng đầu tiên do bão.

Nhân viên cứu hộ Juniel Tagarino tại TP Catbalogan nói với AFP rằng thi thể của một phụ nữ 64 tuổi đã được kéo ra từ đống đổ nát.

“Tối qua, gió rất mạnh và mưa rất lớn. Theo các thành viên trong gia đình, có thể bà ấy quên đồ gì đó và quay lại nhà” - ông Tagarino cho biết.

Sóng lớn ập vào Đại lộ Amper ở tỉnh Aurora (Phlippines) khi siêu bão Fung-wong đổ bộ ngày 9-11. Ảnh: AFP

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cũng đang xác thực báo cáo về một nạn nhân thiệt mạng ở khu vực Viga, tỉnh Catanduanes, do bị nước lũ cuốn trôi.

Siêu bão Fung-wong dự kiến sẽ quét vào tỉnh Aurora trong khoảng 20 đến 23 giờ đêm 9-11.

Với bán kính trải gần khắp Philippines, Fung-wong dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn trên khắp nước này.

Trong bản tin 17 giờ chiều 9-11 (giờ địa phương), Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) xác định tâm bão Fung-wong cách khu vực Deat, tỉnh Camarines Norte 110 km về phía bắc.

Bão di chuyển theo hướng tây-bắc với tốc độ 30 km/giờ, sức gió duy trì tối đa 185 km/giờ quanh tâm bão và giật lên đến 230 km/giờ.

Cảnh báo gió cấp 5 - cấp cao nhất - đang được ban bố ở nhiều khu vực.

“Lượng mưa lớn, gió mạnh và sóng thần vẫn có thể xuất hiện xa điểm đổ bộ hoặc tâm bão, thậm chí ở các khu vực ngoài vùng dự báo” - PAGASA cảnh báo.

Sau khi đổ bộ, Fung-wong sẽ đi qua địa hình núi phía bắc Luzon và ra biển Vịnh Lingayen hoặc vùng ven biển Pangasinan hoặc La Union vào sáng 10-11.

“Tương tác với địa hình sẽ khiến bão suy yếu đáng kể, nhưng dự kiến vẫn giữ cường độ bão trong suốt quá trình đi qua phía bắc Luzon” - PAGASA cho biết.