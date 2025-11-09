Fung-wong áp sát Philippines với cấp siêu bão, toàn bộ lực lượng đã sẵn sàng

Tất cả các cơ quan chính phủ Philippines đang trong tình trạng báo động cao chuẩn bị ứng phó bão Fung-wong, cơn bão được dự báo có thể mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ trực tiếp vào đảo Luzon, theo tờ Philstar.

Fung-wong có thể đạt cường độ cực đại khi đổ bộ

Cục Khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA) cho biết trong bản tin sáng 9-11 rằng tính đến 5 giờ sáng (giờ địa phương), tâm bão ở cách khu vực Virac, đảo Catanduanes (Philippines) 195 km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35 km/giờ. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 175 km/giờ, giật đến 215 km/giờ.

Ảnh vệ tinh của bão Fung-wong vào sáng ngày 9-11. Ảnh: ABS-CBN NEWS

Mưa lớn, gió mạnh và sóng dâng có thể ảnh hưởng đến cả những khu vực nằm xa điểm đổ bộ hoặc ngoài vùng dự báo chính.

Bão Fung-wong được dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc trong 24 giờ tới. Theo đường đi hiện tại, tâm bão có thể đi gần đảo Catanduanes vào sáng 9-11 và đổ bộ vào tỉnh Aurora (Trung Luzon) tối 9-11 hoặc rạng sáng 10-11.

Sau khi đổ bộ, Fung-wong sẽ băng qua địa hình đồi núi Bắc Luzon, rồi di chuyển ra khu vực Bắc Biển Đông vào sáng 10-11.

Bão Fung-wong dự kiến đạt cấp siêu bão, có thể đổ bộ gần hoặc ngay thời điểm đạt cường độ mạnh nhất. Khi di chuyển qua vùng núi, cường độ bão sẽ giảm đáng kể, nhưng vẫn duy trì cấp bão trong suốt hành trình qua Bắc Luzon.

PAGASA cảnh báo về nguy cơ sóng dâng nguy hiểm đe dọa tính mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng với độ cao sóng có thể vượt quá 3 m trong 48 giờ tới. Tất cả thủy thủ và ngư dân được khuyến cáo ở lại cảng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn cho đến khi gió và sóng giảm.

Philippines khẩn trương ứng phó bão

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 8-11 trấn an người dân rằng chính phủ đang liên tục theo dõi diễn biến của bão Fung-wong khi cơn bão tiến gần khu vực Bắc Luzon.

“Các cơ quan chính phủ đều đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất và nhanh chóng hành động để bảo đảm an toàn cho người dân chúng ta” - ông Marcos nói.

Tại vùng đô thị Manila, Cơ quan Phát triển Đô thị Manila (MMDA) và các chính quyền địa phương đã dọn dẹp kênh rạch, tháo dỡ các vật cản. Các trung tâm thương mại và tòa nhà mở cửa khu vực đỗ xe cho người dân ở vùng dễ ngập đưa xe đến đậu.

Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương cũng đã bắt đầu sơ tán phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho người dân ở những khu vực có nguy cơ cao.

Tại Bắc Luzon, Bộ Tư lệnh Bắc Luzon (NOLCOM) của Lực lượng Vũ trang đã đặt toàn bộ các đơn vị ứng phó thiên tai trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Trung tướng Aristotle Gonzalez cho biết trung tâm giám sát và hành động khẩn cấp của NOLCOM đã được kích hoạt từ ngày 5-11 để bảo đảm khả năng phối hợp nhanh khi có tình huống khẩn cấp.

Các đội tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cũng trang thiết bị cần thiết đã được bố trí sẵn sàng triển khai ngay khi cần.

Một số phương tiện không quân và hải quân cũng đã được di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ sau bão.

“NOLCOM đã sẵn sàng hỗ trợ các cộng đồng trong việc ứng phó những thử thách từ siêu bão Uwan (cách Philippines gọi bão Fung-wong)” - ông Gonzalez nói.

Lực lượng cảnh sát cũng đã tăng cường công tác chuẩn bị.

Quyền Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines -Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr. cho biết 4.142 cảnh sát đã được huy động cho công tác phòng ngừa thảm họa.

Khoảng 8.358 nhân viên phản ứng dự phòng cũng đang túc trực tại Ilocos, Cagayan Valley, Trung Luzon, Calabarzon, Mimaropa và Cordillera.

Khoảng 20.000 trung tâm sơ tán đang được bảo đảm an ninh trên toàn quốc, trong khi 773 sĩ quan tại vùng đô thị Manila và 2.300 nhân viên ứng phó đang sẵn sàng triển khai ngay khi cần thiết.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan tuyến đầu khác để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và hỗ trợ kịp thời những người cần giúp đỡ nhất” - ông Nartatez nói.

Trong khi đó, các chính quyền địa phương đã bắt đầu cho tạm dừng làm việc và học tập nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và học sinh.