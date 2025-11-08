Philippines báo động nhiều khu vực khi siêu bão Fung-wong mạnh nhanh và sắp đổ bộ

Nhiều khu vực ở Luzon và Visayas đã được đặt trong tình trạng cảnh báo gió khi bão Fung-wong nhanh chóng mạnh lên trên biển Philippines, tờ Philstar dẫn thông báo của Cục Khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA) sáng 8-11.

Tính đến 10 giờ sáng 8-11 (giờ địa phương), tâm bão Fung-wong được xác định cách TP Borongan, tỉnh Eastern Samar (Philippines) 680 km về phía đông, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 35 km/giờ.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Fung-wong lúc 11 giờ 45 sáng 8-11 (giờ Philippines). Ảnh: PHILSTAR

Bão có sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 140 km/giờ, giật đến 170 km/giờ.

Theo PAGASA, vùng gió mạnh cấp bão rộng đến 780 km tính từ tâm bão. Dự báo trong ít nhất 24 giờ tới, khu vực trong phạm vi này sẽ có gió mạnh từ 62 đến 88 km/giờ, có thể gây ảnh hưởng nhẹ đến trung bình đối với tính mạng và tài sản.

PAGASA cảnh báo rằng bão Fung-wong có thể đạt cấp siêu bão trước khi đổ bộ vào một số khu vực thuộc Luzon. Mưa lớn, gió mạnh và sóng dâng có thể ảnh hưởng đến cả những vùng cách xa tâm bão.

Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và dự kiến chuyển hướng sang tây bắc rõ hơn vào ngày 10-11.

Mắt bão có thể đi gần đảo Catanduanes vào sáng 8-11 và đổ bộ vào khu vực phía nam Isabela hoặc phía bắc Aurora vào tối 8-11 hoặc rạng sáng 9-11.

Dự báo mưa to sẽ xuất hiện tại các khu vực bị ảnh hưởng, với nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất ở các vùng trũng thấp và khu vực đồi núi.

PAGASA cho biết mức cảnh báo gió cao nhất có thể được ban hành là Cấp tín hiệu số 5.

Cơ quan này cũng cảnh báo tình trạng ngập lụt ven biển và biển động dữ dội khi bão Fung-wong tiếp tục mạnh lên trên biển Philippines.

Các cộng đồng ven biển thuộc được cảnh báo có thể phải đối mặt sóng dâng cao trên 3 mét trong 48 giờ tới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tàu thuyền và phương tiện nhỏ không nên ra khơi.