Rộ tin con rể cựu Thủ tướng Thaksin sẽ trở thành ứng viên thủ tướng

﻿Ông Nuttaphong Kunakornwong - con rể cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: The Nation)

"Tôi chưa nghĩ đến điều đó", ông Nuttaphong trả lời khi các phóng viên hỏi về kế hoạch tham gia chính trị.

Đang có nhiều tin đồn ông Nuttaphong – chồng của bà Pintongta Shinawatra, có thể được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Bà Pintongta là con gái thứ hai của ông Thaksin.

Các phóng viên Thái Lan tiếp cận ông Nuttaphong để hỏi thông tin này khi ông cùng vợ đến thăm ông Thaksin ở nhà tù Klong Prem.

Ông Nuttaphong là tổng giám đốc điều hành của hãng bất động sản hàng đầu Thái Lan SC Asset Corporation PLC. Ông là người giám sát một số doanh nghiệp bất động sản của gia đình Shinawatra.

Ông Nuttaphong vốn là kiến trúc sư, từng học tại Mỹ trước khi trở thành doanh nhân bất động sản.

Chỉ trong vòng 3 tuần, gia tộc Shinawatra đã nhận hàng loạt quyết định bất lợi, đe dọa ảnh hưởng của họ trên chính trường Thái Lan sau hơn 2 thập kỷ.

Đầu tiên là cuối tháng 8, khi Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì cuộc điện đàm với lãnh đạo nước láng giềng.

Sau 1 tuần, đảng Pheu Thai mà ông Thaksin là người sáng lập thất bại trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo chính phủ kế nhiệm. Ngày 9/9, Tòa án tối cao kết án ông Thaksin 1 năm tù giam vì các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực trước đây.

Tất cả những điều này xảy ra chỉ 2 năm sau khi Pheu Thai đạt được thỏa thuận với phe quân sự bảo thủ, mở đường cho ông Thaksin trở về Thái Lan sau hơn 15 năm lưu vong.

Đối với một gia tộc đã sống sót qua 2 cuộc đảo chính quân sự và hàng loạt vụ kiện, tốc độ và quy mô của những cú sốc gần đây gây kinh ngạc cho giới quan sát. Chưa biết đây có phải hồi kết cho ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra trên chính trường Thái Lan hay không.