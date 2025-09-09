Quốc hội Pháp phế truất thủ tướng, ông Macron phải tìm người mới thứ 5 trong 2 năm

Ngày 8-9, quốc hội Pháp đã lật đổ chính phủ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vì kế hoạch thắt chặt tài chính công do Thủ tướng Francois Bayrou đề xuất, theo hãng tin Reuters.

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu phế truất Thủ tướng Bayrou và chính phủ thiểu số của ông, với 364 phiếu đồng ý phế truất và 194 phiếu phản đối.

Chính ông Bayrou đã đề nghị Tổng thống Emmanuel Macron triệu tập phiên họp quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ. Thủ tướng Pháp đánh cược rằng các nghị sĩ sẽ ủng hộ quan điểm rằng Pháp phải cắt giảm chi tiêu công để kiềm chế nợ nần.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đã sử dụng chính cuộc bỏ phiếu này để liên kết chống lại ông Bayrou, người được ông Macron bổ nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái.

Thủ tướng Francois Bayrou trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội Pháp ngày 8-9. Ảnh: LE MONDE

Theo hiến pháp Pháp, ông Bayrou buộc phải nộp đơn từ chức. Tổng thống Macron sẽ phải tìm kiếm thủ tướng thứ năm của mình trong chưa đầy hai năm.

Văn phòng Tổng thống cho biết ông Macron sẽ chấp nhận đơn từ chức của chính phủ ông Bayrou vào ngày 9-9 và bổ nhiệm một thủ tướng mới “trong những ngày tới”.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của chính phủ tiếp theo sẽ là thông qua ngân sách. Việc tìm kiếm sự ủng hộ từ một quốc hội chia rẽ sâu sắc cũng sẽ khó khăn không kém.

“Quý vị có quyền lật đổ chính phủ, nhưng quý vị không có quyền xóa bỏ thực tế. Thực tế sẽ vẫn khắc nghiệt: chi tiêu sẽ tiếp tục tăng, và gánh nặng nợ nần, vốn đã không thể chịu nổi, sẽ ngày càng nặng nề và tốn kém hơn” - ông Bayrou nói với các nghị sĩ trước khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Bayrou đã kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội cho chiến lược giảm thâm hụt - hiện gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu - và bắt đầu giải quyết núi nợ tương đương 114% GDP.

Tuy nhiên, các đảng đối lập không mấy mặn mà ủng hộ kế hoạch của ông Bayrou nhằm tiết kiệm 44 tỉ euro (51,51 tỉ USD) trong ngân sách năm tới khi cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm ông Macron sẽ diễn ra vào năm 2027.

Ông Bayrou thừa nhận trong bài phát biểu cuối cùng với Hạ viện trên cương vị thủ tướng rằng việc đặt vận mệnh chính trị vào cuộc bỏ phiếu là một nước đi rủi ro.

Tuy nhiên, thủ tướng Pháp nói rằng cuộc khủng hoảng nợ buộc ông phải tìm kiếm sự ủng hộ lập pháp cho các biện pháp khắc phục.

“Rủi ro lớn nhất chính là không dám chấp nhận rủi ro, để mọi thứ tiếp diễn mà không thay đổi gì, tiếp tục làm chính trị như thường lệ. Sự lệ thuộc vào nợ nần cũng giống như sự lệ thuộc vào sức mạnh quân sự. Bị áp đảo bởi vũ khí, hay bị áp đảo bởi các chủ nợ vì món nợ đang nhấn chìm chúng ta” - ông Bayrou nói thêm.

Các đảng đối lập đang kêu gọi ông Macron giải tán quốc hội và từ chức.

“Khoảnh khắc này đánh dấu sự chấm dứt cơn hấp hối của một chính phủ ma” - lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen nói, đồng thời thúc đẩy tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội sớm - điều mà Tổng thống Macron cho đến nay vẫn loại trừ.