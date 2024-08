Quân đội Myanmar rút khỏi cứ điểm giáp Trung Quốc, nhiều sĩ quan cấp cao bị quân nổi dậy bắt giữ

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc tuyên bố đã giành được khu vực này và đẩy lùi lực lượng của chính quyền.

Giao tranh bùng lên ở bang Shan thuộc miền đông Myanmar kể từ cuối tháng 6, khi Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) tấn công mạnh vào các căn cứ quân sự dọc theo tuyến đường thương mại quan trọng với Trung Quốc.

"Liên quan đến tình hình của bang Shan, lực lượng an ninh đã rút lui khỏi vị trí của họ sau khi xem xét tình hình an ninh khu vực hiện tại và sự an toàn của người dân", ông Min Aung Hlaing cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước tối 5/8.

"Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo hòa bình và ổn định, không chỉ ở bang Shan mà trên cả nước”, ông nói thêm.

Vài ngày trước, MNDAA tuyên bố đã chiếm được một cơ quan chỉ huy quân sự khu vực sau nhiều tuần giao tranh, tạo nên một đòn giáng mạnh vào chính quyền quân sự.

Các chiến binh của liên minh "đã chiếm được toàn bộ trụ sở của bộ chỉ huy quân sự đông bắc" ở Lashio, MNDAA cho biết trong tuyên bố đưa ra cuối tuần qua.

Ngày 4/8, Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự, thừa nhận quân đội đã mất liên lạc với các sĩ quan cấp cao của bộ chỉ huy sau cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực.

"Lần cuối chúng tôi liên lạc được với các sĩ quan cấp cao là vào lúc 6h30 ngày 3/8 và chúng tôi đã mất liên lạc với họ cho đến tận bây giờ. Theo các báo cáo vẫn đang được xác nhận, phiến quân đã bắt giữ một số sĩ quan cấp cao", ông cho biết.

Theo chính quyền quân sự và các nhóm cứu hộ địa phương, hàng chục thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh gần đây.

Vùng biên giới của Myanmar là địa bàn của nhiều nhóm vũ trang sắc tộc. Họ chiến đấu với quân đội kể từ khi Myanmar độc lập khỏi Anh năm 1948, nhằm đòi quyền tự chủ và kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Một số đã cung cấp nơi trú ẩn và huấn luyện cho "Lực lượng Phòng vệ nhân dân" mới ra đời để chiến đấu với quân đội, sau khi chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2021.

Trung Quốc là đồng minh lớn và là nhà cung cấp vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar, nhưng các nhà phân tích cho biết Bắc Kinh cũng duy trì quan hệ với các nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát vùng lãnh thổ giáp Trung Quốc.

Ngày 5/8, ông Min Aung Hlaing cho biết liên minh nổi dậy đã nhận được vũ khí, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa tầm ngắn, từ các nguồn "nước ngoài", nhưng ông không nói cụ thể.

