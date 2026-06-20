Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán

Thông tin về triển vọng đàm phán Mỹ - Iran này xuất hiện trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon dường như đã hồi sinh những nỗ lực nhằm biến một thỏa thuận tạm thời về chiến tranh với Iran thành một thỏa thuận khu vực lâu dài.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Ngoại trưởng Iran Araqchi. Ảnh: AP.

Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn ở Lebanon hôm 19/6 sau khi giao tranh leo thang làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran - vốn rất quan trọng để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu.

Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ 14 điểm trong tuần này để ngừng giao tranh và mở ra một khung thời gian 60 ngày cho việc giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran, cũng như các vấn đề gai góc khác cần thiết để tạo ra một thỏa thuận bền vững hơn.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 18/6 đã hủy bỏ kế hoạch đến Thụy Sĩ để đàm phán, khi căng thẳng gia tăng ở Lebanon giữa Israel và Hezbollah, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Theo Axios, với thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, ông Witkoff đang trên đường đến Thụy Sĩ để hội ngộ với Jared Kushner (con rể của Tổng thống Donald Trump), người hiện đang có mặt tại đó. Cũng theo nguồn tin này, Ngoại trưởng Iran Araqchi dự định sẽ hiện diện tại đó trong ngày hôm nay (20/6).

Diễn biến này có thể báo hiệu rằng cả hai bên đều có ý định khởi động các vòng đàm phán kỹ thuật nhằm đạt được một hiệp định ngừng bắn lâu dài.