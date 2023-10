Qatar tuyên án tử hình 8 công dân Ấn Độ

Khung cảnh ở thành phố Doha, Qatar.

Theo tờ Times of Israel, các công dân Ấn Độ bị bắt giữ vào năm ngoái do nghi ngờ giúp Israel do thám chương trình tàu ngầm quân sự của Qatar.

Bản án được tuyên đúng vào thời điểm xung đột Israel - Hamas diễn ra căng thẳng và Qatar đang đóng vai trò trung gian giúp một số con tin được Hamas trả tự do.

Phản ứng trước việc tòa án Qatar tuyên tử hình 8 công dân, chính phủ Ấn Độ khẳng định sẽ "xem xét tất cả các lựa chọn pháp lý” để đáp trả.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, 8 công dân trên đều là các cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ, một số từng chỉ huy tàu chiến. Các công dân này làm việc cho Al Dahra, công ty phụ trách cố vấn cho chương trình tàu ngầm của chính phủ Qatar.

Theo trang web của công ty, Al Dahra là một công ty có trụ sở tại vùng Vịnh, chuyên cung cấp “các giải pháp hỗ trợ đầy đủ” trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, an ninh và quốc phòng.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang chờ thu thập đầy đủ tài liệu về phán quyết. "Chúng tôi đang duy trì liên lạc với gia đình các công dân và đội ngũ pháp lý. Chúng tôi đang xem xét tất cả lựa chọn", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết. "Chúng tôi sẽ trao đổi với Qatar về vấn đề này".

Nhà chức trách Qatar khẳng định các nhân viên ngoại giao Ấn Độ đã được phép tiếp cận 8 bị cáo trong quá trình xét xử. Hàng triệu người Ấn Độ sống và làm việc ở Qatar, phần lớn là lao động bán chuyên hoặc lao động không có kỹ năng. Họ giúp Ấn Độ có thêm nguồn thu ngoại tệ, cũng như giúp phát triển kinh tế Qatar.

Israel hiện chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Hôm 25/10, một quan chức chính phủ Israel gửi lời khen Qatar vì những nỗ lực ngoại giao “quan trọng”.

“Tôi vui mừng nói rằng Qatar đang trở thành một bên liên quan không thể thiếu trong các giải pháp nhân đạo. Những nỗ lực ngoại giao của Qatar rất quan trọng vào thời điểm này”, cố vấn An ninh Quốc gia Israel, Tzachi Hanebbi cho biết.

Qatar là quốc gia Trung Đông có diện tích khiêm tốn nhưng sở hữu nguồn dầu mỏ và khí đốt khổng lồ. Quốc gia Hồi giáo này duy trì án tử hình bằng hình thức xử bắn hoặc treo cổ với các tội danh gián điệp, khủng bố, giết người, buôn bán ma túy và cưỡng hiếp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]