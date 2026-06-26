Nắng nóng kinh hoàng phá vỡ mọi kỷ lục, hàng trăm người thiệt mạng ở Châu Âu

Người dân Paris giải nhiệt tại các đài phun nước giữa đợt nắng nóng ở Paris, Pháp hôm 20/6. Ảnh: GI.

Một đợt nắng nóng khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên khắp châu Âu trong tuần này, với Tây Ban Nha ghi nhận số người chết cao nhất khi nhiệt độ tăng vọt lên trên 40°C (104°F) và nhiều kỷ lục bị phá vỡ trên khắp lục địa.

Theo hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha, hơn 200 trường hợp tử vong đã được ghi nhận có liên quan đến đợt nắng nóng cực độ. Đức cũng báo cáo hơn 20 trường hợp tử vong, nhiều trong số đó là do đuối nước khi người dân tìm cách giải nhiệt ở sông, hồ và bể bơi.

Pháp đã xác nhận một số trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó có cả trẻ em, trong khi Ý cũng báo cáo nhiều trường hợp tử vong khi các bệnh viện điều trị số lượng bệnh nhân ngày càng tăng bị say nắng và mất nước.

Đợt nắng nóng đã bao trùm phần lớn Tây và Nam Âu, với Paris ghi nhận ngày nóng nhất tháng Sáu trong lịch sử ở mức 40,9°C và Anh đạt nhiệt độ cao nhất tháng Sáu từ trước đến nay ở mức 36,4°C.

Thụy Sĩ cũng lập kỷ lục mới về nhiệt độ tháng Sáu, trong khi chính quyền khắp khu vực ban hành cảnh báo đỏ, đóng cửa trường học, hủy các chuyến tàu và kêu gọi người dân ở trong nhà vào những giờ nóng nhất trong ngày.

Các nhà khí tượng học cho rằng nhiệt độ cực cao là do một "vòm nhiệt" kéo dài đã giữ không khí nóng lại trên khắp châu Âu và ngăn cản các hệ thống thời tiết mát mẻ hơn di chuyển vào. Điều kiện này đặc biệt nguy hiểm ở các thành phố đông dân cư, nơi bê tông và nhựa đường giữ nhiệt suốt đêm, hầu như không mang lại sự giảm nhiệt nào sau khi mặt trời lặn.

Số người chết ngày càng tăng đã gợi lại ký ức về đợt nắng nóng thảm khốc năm 2003 ở châu Âu, ước tính đã gây ra hàng chục nghìn ca tử vong vượt mức bình thường trên khắp lục địa, trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên chết người nhất trong lịch sử hiện đại của châu Âu.

Các chuyên gia cho rằng châu Âu vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương vì phần lớn nhà ở tại đây được thiết kế để giữ nhiệt trong mùa đông lạnh giá thay vì làm mát nhà cửa vào mùa hè. Không giống như ở Bắc Mỹ và nhiều khu vực của châu Á, điều hòa không khí trong nhà ở vẫn còn tương đối hiếm gặp trên khắp lục địa này, khiến hàng triệu người phải chịu đựng những đợt nắng nóng kéo dài.

Các chính phủ đã cảnh báo rằng số người chết có thể sẽ còn tăng lên khi đợt nắng nóng kéo dài, và đang kêu gọi người dân uống đủ nước, tránh các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ cao nhất, và quan tâm đến người thân lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương khác.