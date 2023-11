Phần Lan từ chối đàm phán tình hình biên giới với Tổng thống Putin

Trả lời phỏng vấn của tờ báo HS của Phần Lan ngày 25-11, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nêu rõ Phần Lan không có ý định đàm phán với phía Nga ở cấp độ lãnh đạo quốc gia - tức đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận ở cấp độ ngoại giao nhưng sẽ không có cuộc thảo luận chính trị nào với phía Nga" - ông Orpo nhấn mạnh.

Ông Orpo nói thêm tình hình sẽ không thay đổi cho đến khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Theo tờ The New Voice of Ukraine, tình trạng tương tự ở biên giới Nga - Phần Lan đã được giải quyết thông qua đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2016.

Vài ngày trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết chính phủ nước này sẽ đóng cửa khẩu duy nhất còn lại với Nga nếu nước láng giềng tiếp tục thực hiện chiến dịch hỗn hợp nhằm "đẩy những người xin tị nạn vượt qua biên giới".

Lực lượng Biên phòng Phần Lan hộ tống những người di cư đến cửa khẩu quốc tế Raja-Jooseppi giữa Nga và Phần Lan, ngày 25-11. Ảnh: AP

Từ lâu đã có một lượng nhỏ người xin tị nạn xuất hiện tại các cửa khẩu ở Phần Lan, thành viên cực Đông của Liên minh châu Âu. Nhưng tháng này chứng kiến sự gia tăng đột ngột. Hơn 900 người di cư từ Afghanistan, Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia, Syria và Yemen đã đến Phần Lan kể từ tháng 8, riêng tháng 11 là hơn 800 người.

Theo tờ Pravda, chính quyền Phần Lan đã đóng cửa 7 trong số 8 cửa khẩu với Nga để đối phó với áp lực di cư ngày càng tăng. Phần Lan chỉ mở duy nhất cửa khẩu Raja-Jooseppi thuộc tỉnh Murmansk. Quyết định trên có hiệu lực đến ngày 18-2-2024.

Phía Nga không loại trừ khả năng Phần Lan đóng cửa hoàn toàn biên giới.

Vào ngày 22-11, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết nước này sẵn sàng làm theo Phần Lan và đóng cửa trạm kiểm soát ở biên giới với Nga. Ông Store nói rằng Na Uy đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở cả Phần Lan và Estonia.

Trong khi đó, Cơ quan Biên phòng và Biên giới EU (Frontex) dự kiến triển khai lực lượng và thiết bị tới Phần Lan theo yêu cầu hỗ trợ từ Helsinki. Phản ứng trước quyết định của Phần Lan, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng đối thoại.

Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết những đại diện ủy quyền biên giới của Phần Lan và Nga tổ chức các cuộc họp thường xuyên, nhưng các cuộc đàm phán không dẫn đến giải pháp ổn định tình hình ở biên giới.

Theo tờ The New Voice of Ukraine, Phần Lan cho rằng Nga đang cố tình hướng người di cư đến biên giới nhằm đáp trả quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ của Helsinki. Điện Kremlin phủ nhận điều này.

Hãng tin Reuters trước đây đưa tin Phần Lan đã "chọc giận" Nga hồi đầu năm nay khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

