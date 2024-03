Ông Zelensky lên tiếng vụ tấn công khủng bố ở Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối ngày 23/3 lên tiếng về vụ khủng bố ở nhà hát Nga. “Những gì xảy ra ở Moscow rõ ràng là cách mà Nga đang cố gắng đổ lỗi cho người khác. Chuyện này từng xảy ra trước đây. Họ luôn tìm cách đổ lỗi”, ông Zelensky nói. “Nga chỉ tìm cách kéo Ukraine vào vấn đề này. Tất cả là điều có thể được dự đoán”.

Theo ông Zelensky, nhà chức trách Nga nên tập trung đảm bảo an ninh trong nước thay vì theo đuổi cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, hãng tin RT của Nga cho biết, 4 nghi phạm trực tiếp gây ra vụ xả súng đã bị bắt ở vùng Bryansk, gần biên giới Ukraine. Các nghi phạm đã được đưa về Moscow để phục vụ cuộc điều tra. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận động cơ gây ra vụ xả súng là vì tiền. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác định 4 đối tượng này có đầu mối liên hệ ở Ukraine.

Theo thông báo của FSB, 7 nghi phạm khác cũng bị bắt giữ với cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố, tích trữ vũ khí.

Trong thông điệp hôm 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Các tay súng này cố gắng lẩn trốn, di chuyển về phía Ukraine. Theo dữ liệu sơ bộ, có sẵn lộ trình để chúng vượt biên giới”.

Andriy Yusov, phát ngôn viên cơ quan tình báo Ukraine, nói trên Reuters: “Ukraine dĩ nhiên không liên quan đến vụ khủng bố này. Ukraine đang bảo vệ lãnh thổ quốc gia trong xung đột và chỉ nhắm tới mục tiêu là quân đội Nga, không phải dân thường”.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có động cơ để gây ra vụ tấn công ở Moscow. Nga từng phát động cuộc chiến chống IS ở Syria vào năm 2015. Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết, tuyên bố nhận trách nhiệm của IS dường như hợp lý vì phù hợp với các cuộc tấn công khủng bố của tổ chức này trong quá khứ.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 23/3 thông báo vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã khiến ít nhất 133 người chết và khoảng 120 người bị thương. Tuy nhiên, theo Tổng biên tập của RT, số người thiệt mạng đã lên tới 143.

