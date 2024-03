Vụ Nga bị tấn công khủng bố: Ông Tập Cận Bình lên tiếng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Sputnik

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 23/3 đã trích dẫn một phần nội dung bức thư chia buồn của ông Tập gửi tới ông Putin:

"Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào Nga và kiên quyết ủng hộ nỗ lực của chính quyền Nga để duy trì an ninh quốc gia".

"Thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Nga, đồng thời cũng bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân và gia đình họ", ông Tập viết trong thư.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cực lực lên án vụ tấn công vào khu phức hợp Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow.

"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn khốc ở Moscow. Ấn Độ cầu nguyện và đồng cảm với các nạn nhân và thân nhân của họ. Chúng tôi đoàn kết với chính phủ và người dân Nga trong giờ phút đau buồn này", ông Modi viết.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 23/3 cũng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Nga.

"Liên quan đến vụ nổ súng ở một khu phức hợp thuộc vùng Moscow Nga ngày 22/3, khiến nhiều người thương vong, Nhật Bản cực lực lên án các cuộc tấn công như vậy nhằm vào dân thường. Nhật Bản gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố.

Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài địa điểm xảy ra khủng bố ở Nga. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để chuyển lời chia buồn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đồng thời "phản đối vụ tấn công khủng bố đẫm máu".

Bộ Ngoại giao Belarus cũng lên tiếng: "Chúng tôi cảm thấy đau đớn về những gì đã xảy ra ở Nga. Hành động khủng bố tàn ác không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Belarus sát cánh cùng người Nga trong thời khắc khó khăn này. Việc sát hại dân thường tại một trung tâm giải trí là hành vi man rợ và tàn ác. Chúng tôi tin rằng những kẻ liên quan đến vụ khủng bố sẽ phải nhận hình phạt thích đáng".

Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban điều tra Nga, 115 người đã thiệt mạng khi các tay súng khủng bố nổ súng vào những người tham gia buổi hòa nhạc ở khu phức hợp Crocus City Hall, ngoại ô Moscow ngày 22/3. Số người chết dự kiến còn tăng.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Sputnik

Theo dữ liệu của bệnh viện đăng trên trang web của Bộ Y tế vùng Moscow, có 3 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 22/3.

Một số nhân chứng cho biết, có nhiều gia đình mang theo con cái đến địa điểm xảy ra vụ khủng bố.

Theo Guardian, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ở Nga. "Các tay súng IS đã tấn công ở ngoại ô Moscow, khiến hàng trăm người thương vong và gây tàn phá lớn cho địa điểm này trước khi rút lui an toàn về căn cứ", IS tuyên bố trên Telegram nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Truyền thông Nga đưa tin, lực lượng vệ binh quốc gia đang truy lùng những kẻ tấn công. Theo Ủy ban Điều tra Nga, còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ này.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết, ông Putin đang được cập nhật thường xuyên về vụ tấn công khủng bố.

