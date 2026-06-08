Ông Trump yêu cầu Israel và Iran ngừng bắn ngay lập tức

“Israel và Iran phải lập tức ngừng bắn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 8/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel và Iran ngừng bắn ngay lập tức. Ảnh: AP

Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm ngày 7/6, Tổng thống Trump cũng đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế và chưa tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran.

Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Israel và Iran nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào nhau sau khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 bị phá vỡ.

Trong khi đó, một quan chức quân sự Israel ngày 8/6 cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho ít nhất vài ngày giao tranh với Iran và không loại trừ khả năng chiến dịch quân sự sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Phát biểu với báo giới, vị quan chức này cáo buộc Iran là bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 khi phóng tên lửa đạn đạo vào Israel vào đêm 7/6.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), kể từ đợt tấn công đầu tiên, Iran đã phóng gần 30 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng phóng thêm hai tên lửa. Một tên lửa bị đánh chặn, trong khi quả còn lại rơi trước khi tới lãnh thổ Israel.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành hai đợt không kích nhằm vào Iran. Theo quân đội Israel, đợt tấn công đầu tiên nhắm vào các hệ thống phòng không chiến lược, trong khi đợt thứ hai tập trung vào một cơ sở hóa dầu mà IDF cho rằng có liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác.

Quan chức quân sự Israel nhấn mạnh toàn bộ các cuộc không kích nhằm vào Iran đều do Israel thực hiện. Tuy nhiên, Mỹ đã hỗ trợ Israel trong hoạt động phòng thủ trên không, bao gồm việc đánh chặn một số tên lửa phóng từ phía Iran.

Nguồn tin này cũng cho biết IDF đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Trong vòng 24 giờ qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã hai lần điện đàm với Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, để trao đổi về tình hình an ninh và các biện pháp phối hợp giữa hai bên.