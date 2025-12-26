Ông Trump tuyên bố không kích IS ở Nigeria vào đêm Giáng sinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích ở khu vực Tây Bắc Nigeria vào đêm Giáng sinh, nhằm vào các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mà Washington cáo buộc liên quan đến các vụ sát hại dân thường theo đạo Cơ đốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tiệc tối đêm Giáng sinh ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi đây là “đòn tấn công mạnh mẽ và có tính quyết đoán”, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các cuộc không kích nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến dịch được tiến hành nhằm vào “các phần tử khủng bố IS ở Tây Bắc Nigeria”, những đối tượng mà ông Trump cho rằng đã “nhắm mục tiêu và tàn sát dã man những người Cơ đốc giáo vô tội với mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí hàng thế kỷ”.

Ông Trump nói thêm rằng trước đó ông đã “cảnh báo các phần tử khủng bố phải chấm dứt các vụ sát hại”, nếu không “sẽ phải trả giá đắt”, và trong đêm Giáng sinh “điều đó đã xảy ra”. Ông cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiến hành “nhiều đòn tấn công chính xác”.

Trong nhiều tháng gần đây, ông Trump liên tục nhấn mạnh đến tình cảnh của cộng đồng Cơ đốc giáo tại Nigeria. Hồi tháng 11, ông từng kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “chuẩn bị cho khả năng hành động” và cảnh báo rằng Washington có thể “can thiệp mạnh mẽ” nhằm bảo vệ người Cơ đốc giáo ở quốc gia đông dân nhất châu Phi.

“Dưới sự lãnh đạo của tôi, nước Mỹ sẽ không để chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan có cơ hội trỗi dậy”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chúc “Giáng sinh an lành” tới lực lượng quân đội Mỹ và khẳng định “sẽ còn nhiều phần tử khủng bố thiệt mạng nữa nếu các vụ sát hại tín đồ Cơ đốc không chấm dứt”.

Ông Trump cũng cho biết chiến dịch lần này bao gồm “nhiều đòn tấn công hoàn hảo”, mà theo ông chỉ quân đội Mỹ “mới có khả năng thực hiện”.

Hiện phía Nigeria và giới chức quân sự Mỹ chưa công bố thêm thông tin về quy mô, mục tiêu cụ thể cũng như kết quả của chiến dịch không kích nói trên.