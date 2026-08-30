Iran chưa mở lại Hormuz, Lãnh tụ Khamenei kêu gọi vùng Vịnh đối đầu kẻ thù thực sự

Tuyên bố về Hormuz do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển này đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh đồng thuận về quản lý eo Hormuz đã được thống nhất với Oman nhưng điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại.

Theo ông, để eo Hormuz có thể được mở lại, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran.

Mỹ và Iran vẫn đang đấu trí căng thẳng ở Hormuz và vùng Vịnh. Đồ họa minh họa: ChatGPT.

Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 29/8 đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. IRGC khẳng định: Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo Hormuz chưa thể được khơi thông.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), cho đến thời điểm này, tức 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Cùng ngày 30/8, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra thông điệp bằng văn bản kêu gọi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh hãy xác định “kẻ thù thực sự”, hiểu rõ kế hoạch và đối đầu với “kẻ thù”.

Thông điệp trên được đăng tải trên tài khoản Telegram nhân ngày sinh Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi, với mục tiêu kêu gọi đoàn kết, phòng thủ trước “kẻ thù” và hợp tác giữa người Hồi giáo toàn thế giới.

Tuyên bố của ông Khamenei nêu rõ “kẻ thù thực sự” đang nỗ lực biến những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và địa lý thành cái cớ để gieo rắc bất hòa giữa người Hồi giáo tại Iran cũng như ở bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào khác trên thế giới.

Giáo chủ Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel 6 tháng trước.