Sáu tháng trước, Iran được cho là sẽ sụp đổ, nhưng đây là sự thật những gì đã xảy ra

Một phụ nữ Iran cầm quốc kỳ đi trên phố. Ảnh Getty

Ngày 28-29 tháng 8 đánh dấu tròn sáu tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện – hay nói chính xác hơn, là cuộc xâm lược hoàn toàn vô cớ của Mỹ và Israel chống lại Iran. Kế hoạch này dựa trên logic của một “cuộc tấn công chặt đầu” : loại bỏ giới lãnh đạo đất nước, làm tê liệt chính phủ và đẩy người dân vào một “cuộc cách mạng màu”. Tây Jerusalem cho rằng chiến dịch sẽ không kéo dài quá hai tuần, sau đó Tehran sẽ buộc phải chấp nhận các điều khoản áp đặt.

Đó là lý do đằng sau nỗ lực loại bỏ các nhân vật chủ chốt. Đại giáo chủ Ali Khamenei đã bị giết ngay trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công, sáng ngày 28 tháng 2, cùng với một số quan chức cấp cao khác. Ngày 17 tháng 3, một cuộc tấn công ở ngoại ô Tehran đã giết chết Ali Larijani – cựu chủ tịch quốc hội, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, nhà đàm phán hạt nhân và cố vấn lâu năm của ông Khamenei. Ông là một trong số ít nhân vật trong bộ máy Iran có mối liên hệ giữa bộ máy an ninh và giới ngoại giao. Sau cái chết của ông Khamenei, Larijani trên thực tế đã trở thành điều phối viên chính của hệ thống. Bằng cách giết ông, Mỹ và Israel hy vọng sẽ giáng một đòn cuối cùng vào cấu trúc ra quyết định của Iran. Tuy nhiên, nhà nước này không bị tê liệt.

Việc loại bỏ các lãnh đạo Iran bằng biện pháp trực tiếp đã không mang lại kết quả như mong muốn. Hệ thống chỉ huy không sụp đổ, các cơ quan an ninh không đào ngũ, và đất nước không đầu hàng. Quyền lực nhanh chóng được phân bổ lại giữa Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nổi lên như một trung tâm quyền lực quân sự và chính trị thậm chí còn có ảnh hưởng hơn. Cái chết của các quan chức cấp cao đã làm thay đổi cán cân nội bộ của Iran, nhưng không phá hủy được hệ thống.

Những kỳ vọng về một cuộc bùng nổ nội bộ cũng đã trở nên sai lầm. Xã hội Iran và giới tinh hoa của đất nước đã đoàn kết lại, mặc dù những bất bình về lạm phát và tình hình kinh tế nói chung vẫn còn tồn tại. Bản thân cuộc tấn công đã châm ngòi cho một làn sóng đoàn kết dân tộc. Ngay cả nhiều nhà phê bình của Cộng hòa Hồi giáo cũng từ chối liên kết sự thay đổi chính trị với các cuộc không kích nước ngoài. Cuộc nổi dậy được dự đoán đã không bao giờ xảy ra. Ngược lại, cuộc chiến đã củng cố các lực lượng đã lập luận trong nhiều thập kỷ rằng thỏa hiệp với phương Tây không thể đảm bảo an ninh cho Iran.

Eo biển Hormuz đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của Tehran. Trước chiến tranh, khoảng 25% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường thủy này. Mỹ có thể sở hữu hải quân mạnh hơn nhiều, nhưng Iran không cần kiểm soát biển theo cách thông thường. Họ chỉ cần duy trì khả năng rải thủy lôi ở một số khu vực trong eo biển, tấn công tàu thuyền và đẩy giá vận chuyển lên cao. Việc khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường hiện đã trở thành chủ đề của các cuộc đàm phán mà Tehran đang tự đặt ra các điều khoản của mình. Washington đã hứa sẽ tước bỏ đòn bẩy của Iran; thay vào đó, họ đang bị buộc phải đàm phán các quy tắc điều chỉnh việc đi lại qua eo biển.

Tehran cũng có thể tiếp tục dựa vào các lực lượng đồng minh trong khu vực. “Trục kháng chiến” đã chịu tổn thất, nhưng chưa biến mất. Phong trào Ansar Allah của Yemen, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Houthi, Kataib Hezbollah và các nhóm và đồng minh khác thân Iran vẫn sở hữu tên lửa và máy bay không người lái. Trong mùa hè, lực lượng Houthi đã phối hợp các cuộc tấn công với các phe phái Iraq, bao gồm cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Kataib Hezbollah vẫn là phe phái mạnh nhất trong Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Do đó, Mỹ phải bảo vệ các căn cứ, cảng và tuyến đường tiếp tế trải dài từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ.

Israel đã đánh giá quá cao khả năng chuyển hóa ưu thế về tình báo và công nghệ thành một chiến thắng chính trị. Các cuộc tấn công vào các cơ sở và quan chức cấp cao đã tạo ra ảo tưởng rằng một quốc gia có thể bị đánh bại từng bước một. Nhưng Iran là một quốc gia có 90 triệu dân, với bộ máy quan liêu vững chắc, các thể chế an ninh hùng mạnh và hàng thập kỷ kinh nghiệm sống dưới áp lực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp nhanh chóng. Thay vào đó, ông tự đẩy mình vào thế khó – và kéo Tổng thống Mỹ Donald Trump vào một cuộc chiến không có lối thoát rõ ràng. Chiến dịch dự kiến ​​kéo dài hai tuần đã trở thành một cam kết không xác định thời hạn.

Hậu quả của sự tính toán sai lầm đó ngày càng trở nên rõ ràng ở Mỹ. Vào tháng 8, nợ quốc gia của nước này lần đầu tiên vượt quá 40 nghìn tỷ đô la, trong khi chi phí trả lãi hàng năm hiện vào khoảng 1 nghìn tỷ đô la. Cuộc chiến đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la và đẩy giá dầu và xăng tăng cao. Theo một cuộc thăm dò của Reuters vào tháng 8, chỉ có 33% người Mỹ tán thành hiệu quả điều hành của ông Trump, trong khi chỉ 31% ủng hộ chiến dịch chống lại Iran. Ngay cả trong số những người Cộng hòa, sự ủng hộ cũng đã giảm từ 77% vào tháng 3 xuống còn 69%. Đối với một tổng thống đã hứa sẽ chấm dứt "các cuộc chiến tranh không hồi kết" của Mỹ, đó là một đòn giáng mạnh.

Sau khi thất bại trong việc buộc Iran đầu hàng trên chiến trường, Washington đang chuyển áp lực sang mặt trận kinh tế. "Chiến dịch Kinh tế Bị ruồng bỏ", được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent công bố, áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hàng chục công ty, tàu thuyền và các bên trung gian. Nhưng Iran đã dành hàng thập kỷ để học cách tồn tại dưới những hạn chế. Hạm đội ngầm của nước này, các giao dịch thông qua trung gian, các kế hoạch đăng ký lại hàng hóa, các kênh thương mại thông qua UAE và châu Á, và - quan trọng nhất - nhu cầu từ Trung Quốc đều làm suy yếu tác động của "áp lực tối đa".

Các lệnh trừng phạt sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế của Iran, nhưng khó có thể buộc Tehran phải đầu hàng. Cho đến nay, Washington vẫn chưa nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính lớn nhất của Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vì mức độ leo thang đó cũng sẽ gây tổn hại cho Mỹ và mối quan hệ của nước này với các đối tác quan trọng. Điều này không có nghĩa là nền kinh tế Iran miễn nhiễm với các lệnh trừng phạt; chúng chắc chắn đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng khi áp đặt chúng, Washington đang trông chờ vào việc các đối tác quan trọng nhất của Tehran sẽ tự nguyện cắt đứt quan hệ với Iran.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Trump đích thân gọi điện cho lãnh đạo của một số quốc gia – một thực tế mà chính Bessent cũng thừa nhận, dù không nêu tên – và thực chất là khẩn cầu họ cắt đứt quan hệ hiện có với Tehran. Về bản chất, điều này cho thấy sự suy giảm ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ. Mới chỉ đầu những năm 2000, một tình huống như vậy gần như không thể tưởng tượng được.

Sự thất vọng đối với các đảm bảo an ninh của Mỹ cũng đang gia tăng khắp vùng Vịnh. ​​Các căn cứ của Mỹ không bảo vệ khu vực khỏi chiến tranh; thay vào đó, chúng biến các quốc gia chủ nhà thành mục tiêu tiềm tàng. Riyadh, Doha và Abu Dhabi hiện đang tìm kiếm các cơ chế an ninh bổ sung, đa dạng hóa quan hệ đối tác và duy trì đối thoại với Tehran. Sự hiện diện của Mỹ vẫn còn đó, nhưng niềm tin vào khả năng của Washington trong việc đơn phương quản lý trật tự khu vực đã suy yếu.

Thỏa thuận “Mecca”, được Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan ký kết vào đầu tháng 8, là một ví dụ sống động về sự chuyển dịch này. Trung Đông đang bước vào kỷ nguyên đa trung tâm, và Mỹ khó có thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên gạt bỏ Mỹ ngay lập tức, và không ai biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào trong 5, 10, hay 15 năm nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc chiến chống Iran đã giáng thêm một đòn mạnh vào bá quyền của Mỹ và, ít nhất, làm suy yếu hơn nữa ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Sáu tháng chiến tranh đã chứng minh rằng việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran là khả thi. Nhưng buộc nước này đầu hàng thì không. Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch này như một sự thể hiện ưu thế tuyệt đối. Sáu tháng sau, họ không có chiến thắng, không có chiến lược rút lui rõ ràng, và không còn sự tự tin như trước đây rằng họ có thể hành động mà không bị trừng phạt. Iran đã kiên cường, trong khi Washington một lần nữa chứng minh rằng việc bắt đầu một cuộc chiến dễ dàng hơn nhiều so với việc giành chiến thắng.