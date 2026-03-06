Đoàn điều tra LHQ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran

Theo truyền thông, vụ tấn công tên lửa đã khiến hơn 150 học sinh và giáo viên tại một trường tiểu học ở miền Nam Iran thiệt mạng

Phái đoàn độc lập của Liên hợp quốc đang điều tra tình hình nhân quyền tại Iran đã ra tuyên bố vào ngày 4-3 liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Tuyên bố lên án Mỹ và Israel, cho rằng các cuộc tấn công này “đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc vốn cấm sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng “các quy tắc của luật pháp quốc tế phải được áp dụng đối với tất cả các quốc gia một cách nhất quán” và “không thể thay đổi tùy theo quốc gia tiến hành hành động”.

Phái đoàn cho biết “vô cùng sốc” trước các thông tin cho rằng không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các trường học tại Iran. Theo truyền thông, tên lửa đã khiến hơn 150 học sinh và giáo viên tại một trường tiểu học ở miền Nam Iran thiệt mạng, dường như phần lớn các nạn nhân là nữ sinh từ 7 đến 12 tuổi.

Tuyên bố cũng đề cập đến những cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia láng giềng trong khu vực. Tuyên bố cho rằng những cuộc tấn công này “đang khiến dân thường thiệt mạng và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự”.