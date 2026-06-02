Bí ẩn vụ nổ trên tàu mang cờ Panama tại vùng biển Iraq

Giới chức Iraq đang điều tra vụ nổ trên tàu container MSC Sariska V treo cờ Panama, sau khi con tàu hoàn tất bốc dỡ hàng tại cảng Umm Qasr.

Trang Alsumaria News cho hay vụ nổ trên tàu MSC Sariska V xảy ra gần phao số 5 hôm 1-6.

Tàu container MSC Sariska V gặp sự cố gần cảng Umm Qasr thuộc vùng biển Iraq hôm 1-6. Ảnh: Social Media

Thông tin ban đầu về sự cố đối với tàu container MSC Sariska V vẫn còn chưa thống nhất.

Đoạn video do truyền thông Iraq thân Iran đăng tải cho thấy MSC Sariska V xuất hiện lỗ thủng đáng kể ở phần thân, chủ yếu phía trên mớn nước. Thông tin này khẳng định con tàu mang cờ Panama đã trúng hoả lực.

Tuy nhiên, trang Alsumaria News dẫn một số nguồn tin riêng cho rằng thiệt hại của tàu MSC Sariska V có thể do "sự cố kỹ thuật".

Trong khi đó, thông tin mà Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) tiếp nhận cho thấy tàu MSC Sariska V bị một vật thể chưa xác định đánh trúng mạn phải.

UKMTO xác định vị trí xảy ra vụ việc cách cảng Umm Qasr khoảng 74 km về phía Đông Nam và giới chức Iraq đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Mức độ thiệt hại của con tàu cũng chưa được làm rõ.

Chuyên gia hàng hải Sal Mercogliano nhận định tàu MSC Sariska V nổi khá cao trên mặt nước, cho thấy các container nhiều khả năng rỗng. Lỗ thủng trên thân tàu làm dấy lên nghi vấn nó bị máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa tấn công.

Kiểu hư hại này được cho là có nét tương đồng với vụ tấn công trước đó nhằm vào tàu HMM Namu của Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc hiện nghi ngờ tàu HMM Namu bị trúng tên lửa chống hạm do Iran sản xuất.

Al Jazeera dẫn các nguồn tin Iran cũng cho biết MSC Sariska V bị tên lửa hành trình tập kích, để đáp trả vụ tấn công trước đó nhằm vào một tàu của Iran gần Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày tuyên bố đã tấn công một tàu có liên hệ với Mỹ nhưng không nêu rõ có phải MSC Sariska V hay không.

Tuyên bố từ IRGC chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nói các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra "với tốc độ nhanh", bất chấp Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố dừng đàm phán với phía Mỹ thông qua trung gian.