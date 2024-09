Ông Trump nói người Do Thái có lỗi một phần nếu ông thua bà Harris

Ông Trump trong sự kiện ngày 19/9. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị quốc gia Hội đồng Mỹ - Israel ở Washington, cựu tổng thống than thở rằng ông đang tụt hậu so với bà Harris trong số cộng đồng người Do Thái ở Mỹ.

Ông cho rằng Israel có khả năng sẽ không còn tồn tại trong vòng 2 năm nếu bà Harris đắc cử, và người Do Thái sẽ phải chịu một phần trách nhiệm cho kết quả đó vì họ có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

"Nếu tôi không thắng cuộc bầu cử này, người Do Thái thực sự sẽ phải chịu trách nhiệm rất nhiều nếu điều đó xảy ra vì nếu 40%, ý tôi là, 60% người dân bỏ phiếu cho kẻ thù - theo tôi, Israel sẽ không còn tồn tại trong vòng 2 năm nữa", ông Trump nói với đám đông tại sự kiện.

Ông Trump dẫn kết quả một cuộc thăm dò cho thấy bà Harris được 60% người Do Thái ở Mỹ ủng hộ. Cựu tổng thống Mỹ cũng than thở rằng ông giành được chưa đến 30% phiếu bầu của cộng đồng người Do Thái ở Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016 và 2020.

Không rõ ông Trump nói đến cuộc thăm dò nào, nhưng khảo sát do hãng Pew thực hiện gần đây cho thấy người Do Thái ở Mỹ ủng hộ bà Harris hơn ông Trump, với tỷ lệ 65% - 34%. Ông Trump đưa ra những phát biểu tương tự tại hội nghị về chống chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ.

Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump xác định việc thuyết phục nhóm cử tri Do Thái ở các bang chiến trường là ưu tiên hàng đầu.

Người Do Thái ở Mỹ nghiêng nhiều về đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử liên bang nhiều thập kỷ qua, nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong số phiếu bầu của cộng đồng này cũng có thể quyết định người chiến thắng vào tháng 11.

Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái, nhấn mạnh rằng ông có một con rể là người Do Thái.

