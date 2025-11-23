Cựu tổng thống Brazil bị cảnh sát bắt giữ

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó hồi tháng 9, Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án ông Bolsonaro 27 năm tù sau khi ông bị kết tội âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2022. Chính trị gia 70 tuổi đã bị quản thúc tại gia từ đầu tháng 8 và kháng cáo phán quyết của tòa án.

Luật sư của ông Bolsonaro - Celso Vilardi - không nêu lý do thân chủ của mình bị bắt giữ, nhưng vụ việc xảy ra ngay trước khi những người ủng hộ cựu tổng thống dự định tổ chức một buổi cầu nguyện gần nhà ông.

Theo Reuters, Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes đã ra lệnh bắt giữ ông Bolsonaro, viện dẫn nguy cơ các nhà hoạt động cản trở cảnh sát giám sát việc quản thúc tại gia của ông. Thẩm phán cũng chỉ ra bằng chứng về việc ông Bolsonaro đã can thiệp thiết bị theo dõi mắt cá chân của ông vào đêm hôm trước.

Thẩm phán lập luận, rằng cuộc tụ tập gần nhà ông Bolsonaro có thể mở đường cho ông “đào tẩu”, vì cựu tổng thống trước đó đã cân nhắc việc xin tị nạn tại Đại sứ quán Argentina ở Brasilia.

Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng có mối quan hệ thân thiết với ông Bolsonaro trong nhiệm kỳ đầu tiên - đã gọi việc chính phủ mới của Brazil truy cứu trách nhiệm của cựu tổng thống là một cuộc “săn phù thủy”, và tuyên bố áp thuế 50% đối với một số hàng hóa của Brazil. Tuy nhiên, đầu tháng này, Washington đã bắt đầu giảm bớt một số khoản thuế.

Trong thời gian quản thúc tại gia, ông Bolsonaro bị cấm sử dụng mạng xã hội, nhưng đã được các đồng minh chính trị đến thăm.

Con trai ông, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, đã đăng tải lời kêu gọi trên mạng xã hội để những người ủng hộ tập trung bên ngoài căn hộ của cha ông ở Brasilia vào tối 22/11.

"Tôi mời các bạn đến chiến đấu cùng chúng tôi", vị thượng nghị sĩ nói trong một video được đăng tải trực tuyến. "Với sức mạnh của các bạn, sức mạnh của nhân dân, chúng ta sẽ chiến đấu và giải cứu Brazil".

Nếu kháng cáo không thành công, luật sư bào chữa của ông Bolsonaro dự kiến ​​sẽ xin phép cho ông được thụ án gần ba thập kỷ dưới hình thức quản thúc tại gia, với lý do sức khỏe không tốt.