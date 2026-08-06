Ông Trump nêu lý do châu Âu không có quân đội mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiều đồng minh châu Âu trong NATO hiện không sở hữu lực lượng quân sự đủ mạnh vì đã phụ thuộc vào Mỹ trong thời gian quá dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu tại một sự kiện ở vùng ngoại ô thành phố Las Vegas, bang Nevada ngày 5/8, ông Trump cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã làm suy giảm đáng kể năng lực của quân đội Mỹ. Theo ông Trump, chính quyền tiền nhiệm đã “cho đi quá nhiều”, khiến tình trạng của lực lượng vũ trang Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Họ đã cho đi tất cả, họ đã chuyển giao quá nhiều. Khoảng 350 tỷ USD, theo tôi đó là một khoản tiền rất lớn”, ông Trump nói, nhưng không nêu cụ thể số tiền này được sử dụng cho mục đích nào.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden đã chuyển giao cho Ukraine lượng vũ khí trị giá khoảng 350 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ không tiếp tục viện trợ miễn phí mà sẽ bán các trang thiết bị quân sự cho các đối tác. “Tôi bán mọi thứ. Họ sẵn sàng trả tiền. Người châu Âu có rất nhiều tiền”, ông Trump nói.

Ông cũng cho rằng các nước châu Âu chưa xây dựng được lực lượng quân sự đủ mạnh do đã quá phụ thuộc vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ trong nhiều năm.

“Họ không có một lực lượng quân sự mạnh vì đã dựa dẫm vào chúng tôi quá lâu. Tôi đã nói với họ rằng các vị không thể tiếp tục như vậy”, ông Trump nhấn mạnh.