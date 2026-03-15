Ông Trump hoài nghi về lãnh đạo mới của Iran, nói chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay, đồng thời từ chối tiết lộ những điều khoản cụ thể mà Washington có thể chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, ông Trump nói rằng Tehran mong muốn đạt được thỏa thuận, nhưng các điều kiện hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu của Mỹ. “Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi chưa muốn làm điều đó vì các điều khoản chưa đủ tốt. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải rất vững chắc”, ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi những điều khoản đó có thể bao gồm những gì, tổng thống Mỹ từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về tình trạng của lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, người chưa xuất hiện công khai kể từ khi lên nắm quyền.

“Tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai thấy ông ấy” ông Trump nói, đồng thời cho biết ông đã nghe các tin đồn cho rằng nhà lãnh đạo này có thể đã qua đời.

Tổng thống Trump cho rằng, nếu ông Mojtaba Khamenei còn sống, nhà lãnh đạo này “nên làm điều khôn ngoan cho đất nước của mình”, ám chỉ việc đầu hàng Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Trump đề cập quyết định tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

“Tôi muốn thế giới có dầu”, ông nói, đồng thời cho biết các biện pháp trừng phạt áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 – sẽ được khôi phục khi cuộc khủng hoảng kết thúc.