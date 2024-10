Ông Trump, bà Harris ‘quần thảo’ 2 bang chiến trường cốt tử

Kết quả thăm dò sát ngày bầu cử Mỹ Theo một cuộc khảo sát mới nhất do trường Emerson College (Mỹ) công bố ngày 26-10 cho thấy ông Trump và bà Harris đang có tỉ lệ ủng hộ ngang nhau trên toàn nước Mỹ, ở mức 49%. Cuộc thăm dò cho thấy có sự thay đổi nhỏ so với đầu tháng 10, khi bà Harris nhận được 50% sự ủng hộ so với 48% của ông Trump. Vấn đề mà các cử tri quan tâm hàng đầu vẫn là nền kinh tế (45%), tiếp theo là nhập cư (14%), mối đe dọa đối với nền dân chủ (14%), quyền phá thai (7%), chăm sóc sức khỏe (6%) và tội phạm (4%). Cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại với khoảng 1.000 cử tri, có biên độ sai số là ± 3%.