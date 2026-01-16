Ông Putin cảnh báo tình hình toàn cầu đang xấu đi

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những nhận xét này vào ngày 15/1 tại một buổi lễ tiếp nhận thư ủy nhiệm từ các đại sứ mới của hơn 30 quốc gia, bao gồm cả một số quốc gia bị Nga liệt vào danh sách "không thân thiện". Ông Putin đã nói về những thách thức an ninh toàn cầu, khẳng định rằng hợp tác quốc tế vẫn là một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

“Hòa bình không tự nhiên mà có, nó được xây dựng, và mỗi ngày đều như vậy. Hòa bình đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm và sự lựa chọn có ý thức. Tầm quan trọng của điều này là hiển nhiên, đặc biệt là hiện nay, khi tình hình trên trường quốc tế ngày càng xấu đi – tôi tin rằng không ai có thể phủ nhận điều đó – các xung đột cũ đang leo thang, và các điểm nóng nghiêm trọng mới đang nổi lên", ông Putin tuyên bố.

Trong thế giới hiện đại, ngoại giao và việc tìm kiếm sự đồng thuận “đang bị thay thế bởi những hành động đơn phương, và khá nguy hiểm”, ông Putin nói thêm. Ông cho rằng nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sự chi phối của những kẻ theo đuổi phương châm “kẻ mạnh thắng thế”.

"Hàng chục quốc gia trên thế giới đang phải chịu đựng sự vi phạm chủ quyền, hỗn loạn và vô luật pháp, và không có đủ sức mạnh và nguồn lực để tự bảo vệ mình", ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi tất cả các thành viên cộng đồng quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời thúc giục họ ủng hộ “trật tự thế giới đa cực đang nổi lên, công bằng hơn”. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống đã nhắc đến cuộc xung đột Ukraine, coi đó là một trong những ví dụ vi phạm nguyên tắc “bất khả phân chia an ninh”, trong đó nêu rõ rằng an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách hy sinh an ninh của các quốc gia khác.

“Điều này đã được chứng minh rõ ràng qua cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine, hậu quả trực tiếp của nhiều năm phớt lờ các lợi ích chính đáng của Nga và một chiến lược cố ý đe dọa an ninh của chúng ta cũng như đẩy NATO tiến gần hơn đến biên giới Nga – trái ngược với những lời hứa công khai đã đưa ra với chúng ta", ông nói, đồng thời tái khẳng định cam kết của Moscow trong việc đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine.