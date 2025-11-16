Ông Mã Anh Cửu lên tiếng trước phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan

Ngày 15-11, ông Mã Anh Cửu - cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) - đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae về phát ngôn của bà về vấn đề Đài Loan, đài CGTN đưa tin.

Ông Mã cho rằng các phát ngôn của bà Takaichi đã viện dẫn sai lệch khái niệm "tự vệ tập thể" của Tokyo và vô cớ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Cựu lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh thêm rằng các can thiệp từ nước ngoài vào vấn đề 2 bờ eo biển là không được phép, và vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Ông Mã Anh Cửu - cựu lãnh đạo Đài Loan - phát biểu tại ĐH Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) ngày 30-3-2023. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phía Nhật chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Mã.

Một cuộc thăm dò của CGTN cũng cho thấy 88,9% người Trung Quốc được hỏi phản đối phát ngôn của bà Takaichi, cho rằng bà đã can thiệp vào vấn đề Đài Loan và đưa ra lời đe dọa quân sự đối với Trung Quốc.

Họ nhận định những phát ngôn này gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định của khu vực. Không rõ số người được hỏi trong khảo sát của CGTN là bao nhiêu.

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi tuần trước nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Hai bên sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để thể hiện sự phản đối.