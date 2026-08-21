Ukraine tuyên bố đánh trúng sân bay Nga, hạ 2 trạm radar

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), phối hợp với các đơn vị thuộc Lực lượng An ninh và Quốc phòng, đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào một số cơ sở quân sự của Nga, trong đó có hai sân bay được cho là thường xuyên sử dụng để triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công Ukraine.

Cơ sở lọc dầu Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Theo HUR, một trong các cuộc tập kích nhằm vào khu vực lưu trữ và bệ phóng UAV tại hai sân bay, gồm một cơ sở ở khu vực Donetsk hiện do Nga kiểm soát và một sân bay tại thành phố Primorsko-Akhtarsk thuộc vùng Krasnodar của Nga.

HUR cho biết các lực lượng Nga thường xuyên sử dụng những địa điểm này để triển khai UAV tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Theo cơ quan này, các cuộc tập kích đã gây hư hại cho một số thiết bị mặt đất và bệ phóng UAV, đồng thời gây ra hỏa hoạn tại các vị trí bị đánh trúng.

Theo HUR, trong cuộc tập kích nhằm vào sân bay tại Primorsko-Akhtarsk, lực lượng Ukraine cũng đánh trúng hai trạm radar được triển khai trong khu vực sân bay, gồm hệ thống 55Zh6U Nebo-U và 55Zh6UM Niobiy.

HUR không công bố thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại của các hệ thống radar này.

Cũng trong đêm 20/8, các đơn vị thuộc HUR phối hợp với những lực lượng khác của Ukraine tiến hành cuộc tập kích nhằm vào trạm tiếp nhận dầu khí ngoài khơi Tamanneftegaz tại vùng Krasnodar của Nga. Theo HUR, cơ sở này đóng vai trò cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết cuộc tập kích đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại khu vực trạm tiếp nhận dầu khí. Hiện Nga chưa lên tiếng về tuyên bố của Ukraine cũng như chưa xác nhận thiệt hại tại các cơ sở trên.