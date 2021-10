Nước Anh với thách thức cho 'bình thường mới'

Giới y tế Anh theo dõi chặt biến thể Delta Plus Cũng trong ngày 19-10, phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính quyền Anh đang theo dõi một biến thể phụ tên Delta Plus sinh ra từ biến thể Delta đang có dấu hiệu gia tăng trong các ca nhiễm mới COVID-19 ở nước này, theo đài BBC. Người này cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng biến thể này gây ra đợt gia tăng mạnh số ca nhiễm, tử vong mới gần đây. Theo BBC, biến thể phụ Delta Plus nhìn chung rất hiếm gặp bên ngoài nước Anh và mới chỉ có chưa tới 10 ca được phát hiện tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Tuy biến thể này vẫn lây lan ở mức độ thấp, song giới chuyên gia cảnh báo vẫn cần phải để mắt tới nó.