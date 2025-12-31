Nóng thế giới ngày 31/12: Mỹ tập kích mục tiêu đầu tiên trên đất liền Venezuela

Thời sự quốc tế hôm nay (31/12) ghi nhận những tin tức nóng đáng chú ý trên thế giới sau đây:

Nga cảnh báo trả đũa khốc liệt sau cáo buộc Ukraine tấn công UAV dinh thự của ông Putin: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong đêm 28 rạng sáng 29/12, các lực lượng phòng không Nga đã phát hiện và đánh chặn 91 máy bay không người lái tầm xa được cho là phóng từ phía Ukraine, hướng về khu nhà nghỉ của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod, phía tây bắc nước này. Toàn bộ số máy bay không người lái đã bị bắn hạ và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất.

Khu nhà nghỉ của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod, phía Tây Bắc nước Nga. Ảnh: Reuters

Phát biểu về sự việc, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Hành động này được thực hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang diễn ra nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Những hành động liều lĩnh như vậy không thể không bị đáp trả. Lực lượng vũ trang Nga đã xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công trả đũa và thời điểm thực hiện chúng. Đồng thời, chúng tôi không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại… lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại". Trước thông tin dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin bị tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự tức giận và cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành những hành động như vậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng khẳng định Kiev sẽ phải đối mặt với sự trả đũa sau khi thực hiện cuộc tập kích vào dinh thự của Tổng thống Putin. Theo bà Maria Zakharova: "Đây là cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vì nó diễn ra trong khi những cuộc đàm phán đang diễn ra ở Mỹ. Chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump đang không tiếc công sức, đang chứng minh nỗ lực của mình bằng những bước đi cụ thể để mang lại hòa bình cho vùng đất này”.

Trung Quốc diễn tập hỏa lực tầm xa và phòng không chống ngầm quanh Đài Loan: Theo thông báo của Chiến khu miền Đông Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ngày 30/12, chiến khu này đã sử dụng các tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để tiến hành các cuộc diễn tập về nhận dạng xác minh, cảnh báo xua đuổi, tấn công giả định, đột kích các mục tiêu trên biển, cũng như các hoạt động phòng không và chống tàu ngầm ở vùng biển phía Bắc và Nam đảo Đài Loan. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp trên biển và trên không, cũng như khả năng phong tỏa và kiểm soát tổng hợp.

Cũng trong sáng 30/12, Đại tá Lý Hi, người phát ngôn của Chiến khu miền Đông, cho biết vào lúc 9h sáng cùng ngày, lực lượng lục quân của chiến khu này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật hoả lực tầm xa trên vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan và đạt được kết quả như mong đợi.

Saudi Arabia ném bom cảng tại Yemen: Saudi Arabia đã không kích thành phố cảng Mukalla ở Yemen, nhằm vào các lô vũ khí tiếp tế cho lực lượng ly khai địa phương. Theo tuyên bố do hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) đăng tải, các cuộc không kích diễn ra sau khi hai con tàu xuất phát từ Fujairah - thành phố cảng ở bờ biển phía Đông Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - cập cảng Mukalla.

Trong tuyên bố có đoạn: “Tính đến mức độ nguy hiểm và nguy cơ leo thang do số vũ khí này gây ra, đe dọa an ninh và ổn định, các lực lượng Không quân liên minh đã tiến hành chiến dịch quân sự giới hạn vào sáng nay, nhắm vào số vũ khí và phương tiện chiến đấu được dỡ xuống từ hai con tàu tại cảng Mukalla”.

Mỹ tập kích mục tiêu đầu tiên trên đất liền Venezuela: Tổng thống Donald Trump nói Mỹ đã tập kích và phá hủy một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy ở Venezuela. Theo ông Trump: "Đã xảy ra vụ nổ lớn ở bến tàu, nơi họ chất ma túy lên các phương tiện. Chúng tôi đã tập kích tất cả tàu thuyền chở ma túy và cả khu vực đó. Địa điểm này không còn tồn tại". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ đó là chiến dịch do quân đội Mỹ hay Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện. Bên cạnh đó, ông không tiết lộ bến tàu này ở vùng nào của Venezuela và chỉ nói rằng nó "nằm dọc bờ biển".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Hamas tuyên bố không giải giáp vũ khí trước khi Israel rút khỏi Gaza: Sau nhiều tháng im lặng, cánh vũ trang chính của Phong trào Hamas tuyên bố lực lượng này sẽ không giải giáp vũ khí, trước khi quân đội Israel chấm dứt sự chiếm đóng và rút hoàn toàn khỏi dải Gaza. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Phong trào Hamas và quân đội Israel thực thi lệnh ngừng bắn Gaza đầu tháng 10/2025, cánh vũ trang chủ lực của Hamas là Lữ đoàn Cảm tử Al Qassam, lên tiếng về vấn đề vũ khí của nhóm này. Ông Abu Obeida, người phát ngôn mới của Lữ đoàn Al Qassam nêu rõ: vũ khí của Hamas là để bảo vệ người dân Palestine. Chừng nào quân đội Israel chưa chấm dứt sự chiếm đóng và rút khỏi dải Gaza, chừng đó Hamas chưa từ bỏ vũ khí.

Ông Kim Jong Un ca ngợi sự lợi hại của hệ thống tên lửa đa nòng mới: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới và ca ngợi khả năng "tiêu diệt kẻ thù" của phương tiện này. Trong chuyến thăm có các quan chức cấp cao thuộc chương trình tên lửa của Triều Tiên tháp tùng, ông Kim cho biết hệ thống vũ khí mới sẽ đóng vai trò "phương tiện tấn công chính" của quân đội. Ông nói rằng hệ thống tên lửa đa nòng mới là "hệ thống vũ khí siêu mạnh vì nó có thể tiêu diệt kẻ thù bằng các đòn tấn công bất ngờ với độ chính xác cao và sức mạnh hủy diệt".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới. Ảnh: Reuters

Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD: Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua loạt đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 8,8 tỷ USD. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường năng lực răn đe và sức mạnh tác chiến của cả 3 lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân, đồng thời nâng cao năng lực huấn luyện của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Theo kế hoạch, nhờ gói mua sắm này, Lục quân Ấn Độ sẽ được bổ sung đạn dược cho các trung đoàn pháo binh, radar tầm thấp; đạn tên lửa dẫn đường tầm xa cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt Pinaka (MRLS), cùng hệ thống phát hiện và vô hiệu hóa máy bay không người lái tích hợp Mk-II. Những hạng mục này nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, trong bối cảnh mối đe dọa từ máy bay không người lái và các phương tiện bay cỡ nhỏ ngày càng gia tăng trên chiến trường.

Xung đột Sudan khiến hơn 10.000 người phải di tản trong 3 ngày: Theo số liệu do cơ quan di cư của Liên Hợp Quốc công bố ngày 28/12, bạo lực ở phía Tây và phía Nam Sudan đã khiến hơn 10.000 người phải di tản chỉ trong 3 ngày. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, từ ngày 25-26/12, các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới phía Tây của Sudan với Cộng hòa Chad đã khiến hơn 7.000 người phải di tản. Trong khi đó, khoảng 3.100 người nữa đã phải di tản khỏi thành phố Kadugli ở bang Nam Kordofan, nơi đang bị tàn phá bởi nạn đói và bị Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bao vây trong hơn một năm rưỡi.