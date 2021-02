Nỗi lo mới trong cuộc chiến chống Covid-19

Tăng cường ngăn chặn biến thể Covid-19 mới Nhằm ngăn chặn làn sóng của các biến thể virus SARS-CoV-2, nhiều quốc gia đã thắt chặt biên giới. Kể từ ngày 30-1, Đức cấm hầu hết du khách đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các biến thể mới. Pháp đóng cửa biên giới với những nước không thuộc Liên minh châu Âu, ngoại trừ các chuyến đi có lý do cấp thiết, có hiệu lực từ ngày 31-1. Mỹ cũng gia hạn lệnh cấm đi lại đối với Brazil, Anh và 27 nước châu Âu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên hầu hết mọi phương tiện giao thông công cộng cả nước nhằm ngăn ngừa lây lan Covid-19. Xe của phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đi vào bên trong khu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 31-1 Ảnh: PA Tại Canada, du khách sẽ phải cách ly trong các khách sạn và tự trả chi phí. Các hãng hàng không cũng đang tạm dừng các chuyến bay có điểm đến ở phía Nam nước này. Theo một thông báo đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada, những người đi chuyến bay thẳng từ Canada đến Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn. Hơn nữa, hành khách trên các chuyến bay từ Canada đến Bắc Kinh sẽ chỉ là công dân Canada và công dân Trung Quốc ở Canada. Ở Trung Quốc, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phụ trách điều tra nguồn gốc Covid-19 hôm 31-1 đến chợ hải sản Hoa Nam của TP Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện virus SARS-CoV-2. Reuters mô tả khi nhóm chuyên gia WHO đến chợ, an ninh được thắt chặt, một loạt rào chắn được dựng bên ngoài khu chợ. Trước đó cùng ngày, các chuyên gia của WHO đến chợ Bạch Sa Châu - một trong những chợ tươi sống lớn nhất Vũ Hán - và một số bệnh viện như Kim Ngân Đàm - nơi điều trị tuyến đầu cho bệnh nhân Covid-19 tại thành phố này. Huệ Bình