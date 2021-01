Biến thể mới thử thách vắc-xin Covid-19

Mỹ chậm chân trong cuộc đua giải trình tự gien Các chuyên gia cho biết công việc giải trình tự gien để phát hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 không được tiến hành nhiều ở Mỹ, dẫn đến nỗi lo có những biến thể đang lây lan nhanh chóng mà không ai biết. Bà Mara G.Aspinall, chuyên gia tại Trường ĐH bang Arizona (Mỹ), nhận định với báo The Washington Post ngày 30-1: "Chúng ta đang chạy đua với thời gian vì những biến thể này. Trong cuộc đua đó, chúng ta bị tụt lại phía sau". Hiện tại, chỉ một phần nhỏ trong số tất cả mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Mỹ được giải trình tự gien. Tiến trình này đóng vai trò rất quan trọng vì virus SARS-CoV-2 cũng đột biến trong quá trình lây lan. Nếu các nhà khoa học không nắm rõ những biến thể nào đang tồn tại, các biến thể quan trọng có thể xuất hiện mà không bị phát hiện. Theo giới chuyên gia y tế và quan chức Mỹ, các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo và cố gắng tăng cường giải trình tự gien các mẫu xét nghiệm nhưng gặp trở ngại do thiếu kinh phí, ý chí chính trị và sự phối hợp liên bang. Họ cần thêm thiết bị, nhân sự và kinh phí trong khi Washington vẫn chưa thiết lập hạ tầng và thủ tục cần thiết để tiếp nhận, xử lý, chia sẻ dữ liệu về giải trình tự gien ở quy mô quốc gia. Phân tích của báo The Washington Post cho thấy Mỹ đã giải trình tự gien 84.177 mẫu trong số 25,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến ngày 29-1. Con số này ở Anh là 214.000 trong 3,7 triệu ca. Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết Washington đang tăng cường giải trình tự gien để phát hiện các biến thể mới trên toàn quốc.