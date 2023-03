Nổ lớn ở nhà máy than ngoại ô Moscow

Cột khói bốc lên từ vụ nổ bên trong nhà máy Than cốc và Khí đốt Moscow. Ảnh chụp màn hình.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết: “Tại quận đô thị Vidnoye, đường cao tốc Belokamennoye, nhà số 13 đã xảy ra nổ trong phân xưởng. Bột bơm bằng benzene đã bốc cháy. Khu vực cháy có kích thước 20x10m, cao 20m”.

Theo các nhân chứng, vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn lớn, khiến toàn bộ nhà máy rộng 200m2 vốn được sử dụng để sản xuất than cốc, bị ngọn lửa thiêu rụi. Tuy nhiên, không có thương vong về người.

Các đội cứu hỏa hiện vẫn đang cố gắng kiểm soát đám cháy, trong khi cơ quan chức năng sở tại đã lập một nhóm điều tra để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc và quy mô thiệt hại.

Được biết, Công ty Cổ phần Nhà máy Than cốc và Khí đốt Moscow chuyên sản xuất than cốc, benzen và than đá. Đây là một thành viên của Mechel PJSC - tập đoàn khai thác mỏ và thép của Nga, bị Ukraine đưa vào danh sách trừng phạt hôm 29/1 vừa qua.

