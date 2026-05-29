Nổ khí gas thiêu rụi khu căn hộ ở Mỹ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Một vụ nổ khí gas kinh hoàng vừa xảy ra tại thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ), đã thiêu rụi hoàn toàn một khu căn hộ 2 tầng, khiến ít nhất 3 người tử vong và 5 người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng được xác định bao gồm 2 phụ nữ trưởng thành và 1 trẻ em.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 47 phút chiều ngày 28/5 (giờ địa phương) tại khu chung cư El Ricardo, tọa lạc ở số 409 đường East 9th, thuộc khu vực Oak Cliff ở phía Nam trung tâm thành phố Dallas.

Theo lời Đại úy James Russ thuộc Cơ quan Cứu hỏa & Cứu hộ thành phố Dallas, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về tình trạng rò rỉ khí gas thì vụ nổ kinh hoàng bất ngờ ập đến.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội và được nâng lên mức báo động cấp 5, buộc cơ quan chức năng phải huy động hơn 120 lính cứu hỏa cùng hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng tới dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở khu chung cư El Ricardo, thành phố Dallas (Mỹ). Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa & Cứu hộ thành phố Dallas

Đến cuối buổi chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, song công tác tìm kiếm cứu nạn đã phải chuyển sang giai đoạn tìm kiếm và thu hồi thi thể. Do khối lượng đống đổ nát quá lớn, các nhân viên cứu hộ phải dùng tay, dụng cụ thủ công kết hợp cùng máy móc hạng nặng để đào bới, rà soát từng khu vực.

Tính đến tối 28/5, lực lượng chức năng mới chỉ kiểm tra được khoảng 35% đến 40% diện tích hiện trường vụ hỏa hoạn. Ông Jason Evans, một quan chức thuộc lực lượng cứu hỏa, cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa loại trừ khả năng có thể tìm thấy thêm các nạn nhân khác.

Về nguyên nhân ban đầu, công ty cung cấp khí đốt tự nhiên Atmos Energy xác nhận một đội thi công độc lập, không liên quan đến công ty, đã làm hư hại đường ống dẫn gas gần khu chung cư. Ngay sau khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp này đã lập tức cắt nguồn cung cấp gas cho toàn bộ khu vực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước tổn thất to lớn trên, Thị trưởng Dallas Eric Johnson đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính quyền thành phố đang tích cực hỗ trợ chỗ ở tạm thời tại khách sạn cho những cư dân bị mất nhà cửa.

Bên cạnh đó, một trung tâm hỗ trợ đoàn tụ gia đình cũng đã được thiết lập khẩn cấp tại Trường Trung học W.H. Adamson để giúp đỡ thân nhân của các nạn nhân.

Vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào đúng ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của học sinh tại Dallas, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh lo âu tột độ khi chưa thể liên lạc được với người thân.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác, cũng như xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc này.