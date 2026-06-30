Bức xúc trước lời khai của tài xế xe bồn vì sợ bồi thường nên vào số 3, cán qua nữ sinh 15 tuổi

Chiều 30/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Long (52 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người. Theo cáo buộc, sau va chạm giao thông xảy ra hồi tháng 9/2025, Long đã cố tình điều khiển xe bồn cán qua người nữ sinh 15 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Tại phần thủ tục, Long khai từng có 2 đời vợ, đã ly hôn người vợ thứ hai từ năm 2024, có 3 người con. Bị cáo cho biết chưa có tiền án, tiền sự, đến công an đầu thú sau vụ việc và bị tạm giam từ ngày 13/9/2025.

Khi đại diện Viện KSND công bố cáo trạng, không khí phòng xử trở nên trầm lắng.

Ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại, chị Đào Thị Ngọc L, mẹ của nữ sinh H. A, ngồi lặng, hai tay đan chặt trước bụng, nhiều lần đưa tay lau nước mắt khi nghe nhắc đến những phút cuối cùng của con gái. Bên cạnh, chồng chị lặng im, cắn chặt môi, ánh mắt hướng xuống nền phòng xử.

Bị cáo Đinh Văn Long tại tòa. Ảnh: H.L.

Theo cáo trạng, sáng 13/9/2025, Long điều khiển xe bồn chở bê tông lưu thông trên tỉnh lộ 429 theo nhiệm vụ công ty giao.

Đến khu vực gần cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), nữ sinh H. A điều khiển xe máy điện vượt lên bên phải xe bồn. Cùng lúc, một xe tải đi cùng chiều từ bên trái xuất hiện khiến nữ sinh mất lái, ngã xuống đường ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước bên phải cán trúng.

Viện kiểm sát xác định Long nghe thấy tiếng va chạm, cảm nhận vô lăng rung mạnh nên đạp phanh. Chiếc xe dừng lại sau khoảng 4 m.

Theo cáo trạng, sau khi dừng xe, Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe máy điện nằm dưới lề đường nhưng không thấy nạn nhân.

Viện kiểm sát cáo buộc lúc này bị cáo nảy sinh ý nghĩ nếu nạn nhân còn sống sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền, còn nếu nạn nhân tử vong thì bản thân chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Từ đó, Long bị cáo buộc đã vào số, tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước nhằm cán qua người nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong. Ảnh: Đ.X.

Theo hồ sơ vụ án, khi xe tiếp tục di chuyển, Long cảm nhận vô lăng nặng bất thường, bánh xe bên phụ như đang trượt qua một vật cản nhưng vẫn lái xe thêm khoảng 10 m cho đến khi người dân chạy tới chặn đầu xe, hô lớn có tai nạn.

Long sau đó xuống xe kiểm tra, phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe. Bị cáo lùi xe khoảng 3 m để đưa nạn nhân ra ngoài.

Cáo trạng nêu, thời điểm được đưa khỏi gầm xe, nữ sinh vẫn còn sống nhưng bị chấn thương rất nặng vùng bụng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Chiều cùng ngày, Long đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Long thừa nhận nội dung cáo trạng.

Bị cáo khai được công ty giao điều khiển xe bồn nhãn hiệu Howo. Cả xe và bê tông có tổng trọng lượng khoảng 25 tấn.

Theo lời khai, khi đến khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm, Long chỉ "thấp thoáng" thấy xe máy điện đi qua. Sau đó nghe tiếng va chạm nên đạp phanh theo phản xạ, nhưng xe phải đi thêm khoảng 4-5 m mới dừng hẳn.

Tuy nhiên, thay vì xuống kiểm tra hiện trường, Long tiếp tục điều khiển xe đi tiếp. Khi chủ tọa hỏi lý do không xuống kiểm tra, bị cáo ấp úng, không trả lời.

Chủ tọa sau đó công bố lời khai của Long tại cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo khai khi nhìn lại gương chiếu hậu thấy xe máy mắc dưới gầm xe nhưng không thấy người điều khiển. Nghĩ nạn nhân có thể còn sống và lo phải bồi thường, Long đã "vào số 3 rồi lái xe di chuyển", khiến xe chèn qua nạn nhân với quãng kéo lê khoảng 10 m.

Nghe chủ tọa công bố lời khai, Long thừa nhận việc cố tình cán qua nạn nhân là hành vi sai lầm.

Khi được hỏi: "Bị cáo thấy hành vi của mình có man rợ không?", Long cúi đầu đáp: "Có".

Ở hàng ghế phía dưới, mẹ của nữ sinh nhiều lần ôm mặt khóc khi nghe bị cáo thuật lại diễn biến vụ án.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho biết phía gia đình yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng 300 triệu đồng.