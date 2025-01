Những hình ảnh gây chú ý trước thềm Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump

Trước thềm nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã trả lời truyền thông về loạt vấn đề gồm trục xuất hàng loạt người nhập cư, khả năng duy trì lệnh cấm TikTok, cháy rừng ở Los Angeles,...

Ông Donald Trump cho biết ông "có thể" sẽ đến thăm khu vực Los Angeles (bang California) vào tuần tới để khảo sát thiệt hại sau khi các vụ cháy rừng tàn khốc quét qua nơi này.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tổ chức lễ nhậm chức bên trong Điện Capitol do thời tiết xấu, dự kiến có thể là lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lạnh nhất kể từ năm 1985.

Các cơ quan an ninh, bao gồm Sở Mật vụ, Cảnh sát Điện Capitol và Sở Cảnh sát thủ đô Washington DC, đang điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo an ninh cho sự kiện trong nhà. Điều này có thể làm giảm bớt một số thách thức so với kế hoạch tổ chức ngoài trời, nhưng vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ trái qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tỉ phú Elon Musk và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ JD Vance vào tháng 12 sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump.

Danh sách khách mời tại lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump cũng là điều được nhiều người quan tâm. Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama dự kiến tham dự lễ nhậm chức.

Dù lễ tuyên thệ nhậm chức dự kiến ​​diễn ra vào trưa 20-1 (giờ Mỹ), nhưng các sự kiện xung quanh lễ nhậm chức bắt đầu từ ngày 18-1.

Về quan điểm cá nhân đối với tổng thống đắc cử, 46% người tham gia khảo sát đánh giá ông Donald Trump là tích cực và 48% nhận định thái độ của họ với ông là tiêu cực. Đây là tỉ lệ tích cực cao nhất của ông kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.