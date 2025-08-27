Nhà sư Thái Lan bị bắt với cáo buộc tham ô, rửa tiền

Nhà sư Luang Phor Alongkot, còn được gọi là sư Wisutthiprachanat, bị bắt ngày 25/8 với cáo buộc tham ô, thiếu trách nhiệm, rửa tiền.

Ông Alongkot là sư trụ trì chùa Wat Phra Bat Namphu ở tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan. Ông nổi tiếng vì thành lập một cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong khuôn viên chùa năm 1992, tiếp nhận các bệnh nhân AIDS bị gia đình hắt hủi.

Nhà sư 65 tuổi này đã phải hoàn tục trước khi bị áp giải đến trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự ở Bangkok và bị khởi tố. Nghi phạm thứ hai là Seksan Sapsubbsakul, từng phụ trách gây quỹ cho cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, cũng bị bắt.

Nhà sư Alongkot (áo trắng) trao đổi với cảnh sát tại Bangkok, ngày 26/8. Ảnh: BP

Sư Alongkot phủ nhận mọi cáo buộc. Tuần trước, ông đã từ chức trụ trì chùa Wat Phra Bat Namphu sau nhiều tuần xuất hiện nghi ngờ về sai phạm trong quản lý tiền quyên góp để chăm sóc người bệnh.

Jaroonkiat Pankaew, quan chức Cục Điều tra Trung ương, cho biết cuộc điều tra đang tiếp diễn và ông hợp tác tốt với cảnh sát.

Cơ sở của ông Alongkot được xem là dự án nhân đạo tiên phong từ khi mới thành lập, nhưng dần giảm vai trò sau khi các loại thuốc đặc trị HIV/AIDS ra đời.

Ông sau đó dần mở rộng các cơ sở, điều trị thêm cho những người mắc các bệnh hiểm nghèo khác. Chùa cũng điều hành nhiều quỹ từ thiện, tài trợ giáo dục cho trẻ em gặp khó khăn.