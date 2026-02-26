Cuba tuyên bố nhóm vũ trang từ Florida (Mỹ) có ý định “khủng bố”

Bộ Nội vụ Cuba cho biết chiếc tàu cao tốc đã tiếp cận khu vực cách cửa kênh El Pino, tỉnh Villa Clara, khoảng một hải lý về phía đông bắc. Theo thông cáo, những người trên tàu được trang bị súng trường tấn công, súng lục, bom xăng, áo chống đạn và quần áo ngụy trang.

Cờ Cuba và Mỹ. Đồ họa: Wharton.

Phía Cuba xác nhận có bốn người thiệt mạng trong cuộc đấu súng, trong khi sáu người khác bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và đã bắt giữ một nghi phạm trên lãnh thổ Cuba có liên quan đến vụ việc.

Chính phủ Cuba khẳng định những người tham gia vụ việc là công dân Cuba cư trú tại Mỹ. Havana cáo buộc nhóm này đã nổ súng trước vào lực lượng tuần tra biên phòng, dẫn đến cuộc đụng độ vũ trang.

Cuba cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ vùng biển lãnh thổ của mình, dựa trên nguyên tắc quốc phòng là trụ cột cơ bản của Nhà nước nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Phát biểu tại hội nghị với các nhà lãnh đạo vùng Caribbe, ông Rubio nhấn mạnh Mỹ sẽ có phản ứng phù hợp sau khi làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Ông Rubio cũng nhận định rằng các vụ đấu súng trên biển như vậy là “cực kỳ hiếm gặp” và cho hay Lực lượng tuần duyên Mỹ đang duy trì liên lạc thường xuyên với lực lượng biên phòng Cuba để làm rõ tình hình.