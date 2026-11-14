Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND của 4 địa phương
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND tại Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo các quyết định vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng ký, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Việc phê chuẩn được thực hiện tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14/11/2026. Cùng ngày, tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM được Thủ tướng phê chuẩn làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: VGP.
Tại TP Đồng Nai, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bà Trương Thị Hương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 14/11. Đồng thời, ông Lê Trường Sơn được miễn nhiệm chức vụ này theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg cùng ngày.
Tại tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Thành Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 14/11.
Đối với tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Hà Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13/11.
Tại Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ.
Các quyết định phê chuẩn kết quả bầu gồm Quyết định số 2223, 2219 và 2218/QĐ-TTg, ban hành ngày 13/11/2026. Cùng ngày, tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.
Ông Lê Quốc Phong, 48 tuổi, Phó bí thư thường trực Thành ủy, được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, thay ông Nguyễn Văn Được.