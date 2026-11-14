Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND của 4 địa phương

Theo các quyết định vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng ký, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc phê chuẩn được thực hiện tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14/11/2026. Cùng ngày, tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM được Thủ tướng phê chuẩn làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: VGP.

Tại TP Đồng Nai, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bà Trương Thị Hương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 14/11. Đồng thời, ông Lê Trường Sơn được miễn nhiệm chức vụ này theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg cùng ngày.

Tại tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Thành Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 14/11.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Hà Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13/11.

Tại Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ.

Các quyết định phê chuẩn kết quả bầu gồm Quyết định số 2223, 2219 và 2218/QĐ-TTg, ban hành ngày 13/11/2026. Cùng ngày, tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.