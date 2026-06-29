Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn của Nga ở Slavyansk-on-Kuban bốc cháy dữ dội

Nhà máy lọc dầu Slavyansky là một trong những doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất ở miền nam nước Nga (Ảnh: @exilenova_plus)

Các nhân chứng cho biết ít nhất một số bể chứa sản phẩm dầu mỏ đã bốc cháy.

Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng dường như cho thấy khói dày đặc và ngọn lửa lớn tại cơ sở này. Dịch vụ giám sát vệ tinh FIRMS của NASA cũng phát hiện các điểm nóng cháy tại nhà máy lọc dầu Slavyansk.

Các nguồn tin tình báo công khai cho biết một vụ cháy cũng có thể đã xảy ra tại cơ sở xử lý khí và ổn định dầu Slavyansk do RN-Krasnodarneftegaz vận hành.

Nhà máy lọc dầu Slavyansk là một trong những doanh nghiệp chế biến dầu mỏ lớn nhất miền nam nước Nga. Nhà máy này sản xuất dầu hỏa hàng không, dầu khí chân không, các loại xăng đã qua sử dụng, dầu nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ khác.

Nhà máy này chiếm khoảng 9% sản lượng lọc dầu tại Khu Liên bang phía Nam của Nga và cung cấp nhiên liệu, bao gồm cả cho quân đội Nga và vùng Crimea bị chiếm đóng tạm thời.

Nhà máy lọc dầu này đã nhiều lần bị máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vì tầm quan trọng của nó đối với việc cung cấp nhiên liệu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Giới chức Nga chưa đưa ra bình luận chính thức nào về mức độ thiệt hại.

Ukraine tiếp tục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào Nga, trong khi Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận hôm Chủ nhật rằng đất nước đang đối mặt với "sự thiếu hụt nhất định" về nhiên liệu và cam kết tăng cường bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và thúc đẩy sản lượng nhiên liệu.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công tầm xa vào các ngành công nghiệp quân sự và cơ sở năng lượng của Nga, nhằm mục đích cắt giảm nguồn thu của Moscow cho cuộc chiến - hiện đã bước sang năm thứ năm - và khiến người Nga phải gánh chịu hậu quả.

“Các biện pháp trừng phạt ‘tầm xa’ của chúng tôi đã nhắm vào hai nhà máy lọc dầu ở Nga”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm Chủ nhật. “Mỗi (đòn tấn công) đều làm giảm nguồn lực cung cấp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh của Nga, và là một bước tiến nữa hướng tới hòa bình".

Ông Putin nói các cuộc tấn công của Ukraine nhằm mục đích chia rẽ xã hội Nga

Trả lời phóng viên truyền hình nhà nước Nga, ông Putin mô tả các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu là một nỗ lực nhằm "gây chia rẽ trong xã hội Nga và buộc Nga phải tạm dừng, dù chỉ trong thời gian ngắn, việc tiến quân của quân đội chúng ta dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, và tạo điều kiện để khởi động một quá trình đàm phán với các điều khoản có lợi cho đối phương".

“Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội đó", ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi, dù nhắm vào đâu đi nữa, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình hình ở mặt trận, trên tuyến tiếp xúc.”

Ông lần đầu tiên cho biết Ukraine đã đề xuất ngừng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine, lập luận rằng Kiev đưa ra đề nghị này vì các cuộc tấn công của Nga sâu vào lãnh thổ Ukraine mạnh mẽ và tàn phá hơn.