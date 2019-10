Nga cảnh báo Mỹ kết quả tồi tệ nếu không dừng chơi “con bài người Kurd”

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow đã liên tục cảnh báo với Mỹ rằng các "thí nghiệm" đối với người Kurd ở Syria chỉ có thể kết thúc trong thảm họa.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria Sự kiện:

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo hậu quả thảm hậu nếu Mỹ tiếp tục lợi dụng người Kurd tại Syria

Theo cơ quan thông tấn Nga Tass, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công quân sự đối với các lực lượng người Kurd ở phía đông bắc Syria, Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên vào hôm qua (10.10) rằng Điện Kremlin mong muốn "tình hình ổn định trở lại càng sớm càng tốt.”

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm cho tình hình hỗn loạn như hiện tại, thứ có nguy cơ làm bùng nổ một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới ở một đất nước vốn đã bị hủy hoại sau hơn 8 năm nội chiến.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phát động Chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình vào hôm thứ Tư vừa qua (9.10). Động thái này nhằm tìm cách thiết lập vùng đệm khoảng 32km bên trong lãnh thổ Syria, hiện vẫn do Lực lượng Dân chủ người Kurd (SDF) của nước này kiểm soát.

Tổng thống Erdogan từ lâu đã tìm cách xóa sổ các lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ coi như các phần tử khủng bố ở khu vực biên giới của nước này, nhưng sự hiện diện của quân đội Mỹ đã ngăn chặn những toan tính trên.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho binh sĩ Mỹ rút khỏi khu vực này vào hôm Chủ nhật vừa qua (6.10), Thổ Nhĩ Kỳ lại vô tình được “bật đèn xanh” để có thể triển khai các động thái quân sự của mình theo đúng kế hoạch.

Mỹ từng có thời gian chiến đấu cùng SDF để chống lại các nhóm phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Các lực lượng do người Kurd lãnh đạo đã loại khỏi vòng chiến hàng nghìn phiến quân IS trên toàn bộ miền đông Syria, và kể từ đó vẫn tiếp tục các hoạt động tiễu trừ và tìm diệt nhóm khủng bố này.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng liên minh giữa Hoa Kỳ với SDF luôn có kết thúc tồi tệ.

"Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm cực độ của thí nghiệm mà người Mỹ đang tiến hành ở Syria, nhằm cố gắng để các bộ lạc người Kurd và Ả Rập chống lại nhau bằng mọi cách có thể", ông Lavrov phát biểu trước báo giới, "Chúng tôi đã cảnh báo về việc lạm dụng con bài người Kurd, vì điều này sẽ không mang lại kết quả tốt, và chúng tôi cũng nhận được các cảnh báo tương tự bởi những người đồng cấp từ các quốc gia có cộng đồng người Kurd lớn trong khu vực."

Các lực lượng của Nga hiện vẫn đang chiến đấu ở Syria theo phe của Tổng thống Bashar al-Assad. Moscow muốn Syria thống nhất dưới sự kiểm soát của chính quyền Assad, nhưng SDF là một rào cản đối với mục tiêu đó.

Quyết định rút quân của Tổng thống Trump, nếu thực sự diễn ra, sẽ mang lại cho Nga đòn bẩy lớn hơn và đặt nước này vào vị trí đắc địa hơn trong việc định hình chiến sự tại đây.

Ông Lavrov cho hay Nga sẽ nỗ lực hướng tới việc "khởi đầu các cuộc đối thoại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria" và "những liên hệ giữa chính phủ Damascus và các lực lượng người Kurd, nhằm giải trừ chủ nghĩa cực đoan và các phương thức hoạt động khủng bố" tại Syria.

Ngoại trưởng Nga cũng đề xuất nước này có thể đóng vai trò trung gian giữa Syria và người Kurd, nhờ "mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên". Ông nói thêm: "Chúng tôi đang xem xét hướng giải quyết đúng đắn cho vấn đề này."