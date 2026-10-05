Iran cảnh báo nhắm vào mọi căn cứ và tàu chiến Mỹ trong khu vực

Cảnh báo được người đứng đầu Ban Cố vấn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Fadavi đưa ra, khẳng định toàn bộ các căn cứ và chiến hạm của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran, nếu Washington phát động tấn công bộ binh chống Tehran.

Tên lửa Iran được phóng từ một địa điểm không xác định. Hình ảnh được cắt từ video do WANA đăng tải ngày 21/7/2026.

Cũng trong tuyên bố, quan chức Iran cho biết năng lực sản xuất quốc phòng của nước này đã vượt qua giới hạn trước đây. Iran hiện đang sở hữu năng lực quân sự mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đầu xung đột. Tuy nhiên, các số liệu và thông tin liên quan, không được đề cập.

Trước đó, hồi cuối tuần, quân đội Iran cũng thông báo mở rộng và nâng cao tầm bắn cho các tên lửa đạn đạo của nước này, cho phép tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.

Mỹ và Iran đã dừng giao chiến được gần 1 tháng. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại, được đánh giá vẫn ở mức cao. Tháng trước, quân đội Mỹ đã triển khai tăng cường 2 hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot tới Saudi Arabia và Qatar. Hiện tại, một tổ hợp tác chiến tàu sân bay hùng hậu cùng khoảng 9.000 binh sĩ Mỹ, cũng đang trên đường triển khai, dự kiến đến Trung Đông cuối tháng 11/2026.