Nga - Belarus diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân

Nga và Belarus đã tiến hành cuộc tập trận kéo dài năm ngày - Zapad-2025 - trong một màn phô trương lực lượng nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc tập trận, mà giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng được tiến hành để “nắn gân” châu Âu, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái nghi của Nga xâm phạm không phận Ba Lan.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta dẫn lời ông Lukashenko nói rằng, việc vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tham gia cuộc tập trận Zapad là điều hoàn toàn bình thường.

"Chúng tôi đang thực hành mọi thứ ở đó. Phương Tây cũng biết điều này, chúng tôi không che giấu”, ông Lukashenko nói. "Nhưng chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch đe dọa bất kỳ ai".

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của tên lửa siêu thanh Oreshnik, loại vũ khí mà Nga đã thử nghiệm vào năm ngoái trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận trong một tuyên bố, rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được diễn tập, cùng với việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm ngoái tuyên bố, rằng Nga có thể triển khai Oreshnik - loại tên lửa mà ông khẳng định là không thể đánh chặn - trên lãnh thổ Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã diễn tập phóng tên lửa hành trình trên Biển Barents.

Các máy bay ném bom đã bay qua vùng biển trung lập của Biển Barents trong khoảng bốn giờ, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MiG-31.

Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc Nga đã thực hành đẩy lùi một cuộc đổ bộ của đối phương lên một bán đảo ở vùng Murmansk.

Video cho thấy các binh sĩ - được hỗ trợ bởi trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu - đã sử dụng xe bọc thép chở quân, máy bay không người lái, súng phóng lựu và vũ khí tự động để loại bỏ một đối thủ tưởng tượng.

Các tàu thuộc Hạm đội Baltic của Nga - được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu - đã bắn thử tên lửa hành trình vào tàu đối phương giả định.

Tại vùng Kaliningrad của Nga, quân đội đã thực hành sử dụng hệ thống trinh sát vô tuyến Torn-MDM để phát hiện vị trí của lực lượng đối phương, từ đó truyền tọa độ của mục tiêu cho các đơn vị máy bay không người lái và pháo binh.