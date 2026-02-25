Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

Ngày 24-2, phi đội tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở miền Nam Israel.

Theo nguồn tin từ The Times of Israel, đây là một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Washington tại Trung Đông nhằm chuẩn bị cho các kịch bản tấn công Iran.

Hình ảnh máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ trước khi cất cánh từ căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath (Anh) để đến Israel ngày 24-2. Ảnh: X @TallGlenn85

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy phi đội này đã xuất phát từ căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath (Anh) sau một tuần tạm dừng tại đây do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy bay tiếp dầu.

Đáng chú ý, trong số 12 chiếc cất cánh, một chiếc đã phải quay lại căn cứ tại Anh vì sự cố kỹ thuật, trong khi 11 chiếc còn lại đã hoàn tất việc triển khai tại Trung Đông.

Được mệnh danh là "Chim ăn thịt", Lockheed Martin F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm hiện đại nhất của Mỹ, sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tàng hình và khả năng siêu cơ động trong không chiến.

Việc triển khai phi đội này trực tiếp tại các căn cứ của Israel để thực hiện nhiệm vụ tác chiến, thay vì diễn tập định kỳ, được giới quan sát đánh giá là động thái cực kỳ hiếm gặp.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố vào ngày 24-2 rằng dù ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là ngoại giao, ông "sẵn sàng sử dụng vũ lực gây sát thương nếu cần thiết".

Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định nếu quyết định tấn công Iran được đưa ra, Mỹ sẽ "giành chiến thắng dễ dàng".

Về phía Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được sự chấp thuận từ Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei để đưa ra một bản dự thảo đề xuất trong vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 26-2 tại Geneva.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cảnh báo trên truyền thông nhà nước hôm 24-2: "Nếu Iran bị tấn công hoặc xâm lược, chúng tôi sẽ đáp trả theo kế hoạch phòng thủ. Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một canh bạc thực sự".

Song song với các tuyên bố ngoại giao, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại bờ biển phía Nam với sự tham gia của máy bay không người lái và tên lửa chống hạm.

Ở góc độ của Israel, các quan chức quốc phòng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về thiện chí của Tehran và tin rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là "không thể tránh khỏi".

Một quan chức cấp cao chia sẻ với kênh Channel 12 vào ngày 24-2 rằng trong các cuộc thảo luận với phía Mỹ, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã đưa ra nhiều phương án tác chiến.