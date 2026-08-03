Mỹ và Iran chuẩn bị nối lại đàm phán

Hoạt động trên eo biển Hormuz vẫn sẽ là trọng tâm trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh US Navy.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 2/8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Washington và Tehran đang chuẩn bị bước vào tiến trình đàm phán.

"Chúng tôi đang thảo luận với họ (Iran) dưới hình thức đàm phán; quá trình này sẽ bắt đầu vào chiều mai và chúng ta sẽ chờ xem tình hình tiến triển ra sao. Tôi rất muốn làm điều đó. Việc này sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng và tránh việc phung phí sức mạnh quân sự một cách không cần thiết", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington luôn sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết, song nhấn mạnh giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên.

"Chúng tôi sẵn sàng hành động bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Nhưng liệu tôi có muốn đạt được một thỏa thuận hơn không? Tôi không tìm cách giết chóc, bởi vì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng; chúng tôi không hề mong muốn điều đó. Chính vì thế họ đã đưa ra yêu cầu với chúng tôi, cụ thể là Iran, cùng với ba quốc gia khác", ông Trump cho biết.

Trong nhiều tuần căng thẳng vừa qua, Tổng thống Trump liên tục khẳng định các nhà đàm phán Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc được cho là không diễn ra trực tiếp mà chủ yếu thông qua các quốc gia trung gian nhằm giảm thiểu nguy cơ leo thang đối đầu.

Theo tiết lộ của ông Trump, các cuộc trao đổi với Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và cả Iran đã góp phần quan trọng khiến ông quyết định hủy bỏ một "cuộc tấn công quy mô lớn" dự kiến được triển khai vào ngày 31/7.

Về nội dung đàm phán, Tổng thống Mỹ cho biết ông kỳ vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận liên quan đến việc bảo đảm an ninh và quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Bên cạnh đó, Washington cũng mong muốn đạt được tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa Iran, vốn là một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy Tổng thống Trump đang chấp nhận dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận với Tehran. Tuy nhiên, việc ông nhiều lần nhấn mạnh khả năng sử dụng biện pháp quân sự cũng cho thấy khoảng thời gian dành cho đàm phán sẽ không kéo dài nếu tiến trình không đạt được kết quả như kỳ vọng của Washington.

Nhiều nhà quan sát nhận định, nguy cơ xung đột quân sự bao trùm trong suốt 24 giờ qua có thể là một phần trong chiến lược "bên miệng hố chiến tranh" mà Mỹ áp dụng nhằm gia tăng sức ép đối với Iran. Theo cách tiếp cận này, Washington tạo dựng cảm giác rằng một cuộc tấn công quân sự có thể diễn ra bất cứ lúc nào, qua đó buộc Tehran phải cân nhắc nhượng bộ trên bàn đàm phán trước khi xung đột thực sự bùng phát.