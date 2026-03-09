Iran công bố danh tính của lãnh tụ tối cao mới

Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo của Iran đã lựa chọn Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới, kế nhiệm cha của ông là Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Ngay sau khi danh tính của lãnh tụ tối cao mới được công bố, nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ ông Mojtaba Khamenei.

Trong một tuyên bố đưa ra đêm 8/3, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran Ali Larijani kêu gọi sự đoàn kết xung quanh lãnh tụ tối cao mới. Trong khi đó, người phát ngôn Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf khẳng định bản thân ông hoan nghênh sự lựa chọn trên và xem việc tuân theo lãnh tụ tối cao mới là “nghĩa vụ với tôn giáo và quốc gia”.

Ông Mojtaba, 56 tuổi, là con trai của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei và được cho là có một số ảnh hưởng đáng kể ở hậu trường cũng như có mối liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo Al Jazeera, trong những năm gần đây, ông Mojtaba ngày càng được coi là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm cha mình. Việc ông được chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran có thể là dấu hiệu của việc phe cứng rắn trong chính quyền Iran vẫn nắm quyền lực, cũng như cho thấy giới lãnh đạo Tehran không mấy mặn mà với việc đạt thỏa thuận hoặc đàm phán về ngắn hạn khi cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ hai.