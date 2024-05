Mỹ "nặng lời" với Israel

Đây được xem là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay của Mỹ đối với đồng minh Israel.

Kết luận trên được đưa ra trong một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội theo Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia (NSM) mới được Tổng thống Joe Biden ban hành vào đầu tháng 2.

Người dân Palestine kiểm tra khu vực xảy ra cuộc tấn công của Israel ở Rafah, Gaza hôm 8-5. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, động thái này có nguy cơ làm mối quan hệ giữa Mỹ và Israel trở nên căng thẳng hơn vào thời điểm hai bên ngày càng bất đồng về kế hoạch tấn công Rafah của Israel.

Ông Biden đã tạm dừng gói viện trợ vũ khí trong động thái thay đổi chính sách lớn và cho biết Mỹ đang xem xét ngừng các gói hỗ trợ khác ngay cả khi ông vẫn cam kết sự hỗ trợ lâu dài cho Israel.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê nhiều thông tin đáng tin cậy về tổn hại dân sự và cho biết Israel ban đầu không hợp tác với Washington để tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho khu vực. Nhưng trong mỗi trường hợp, báo cáo không thể đưa ra đánh giá liệu có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào diễn ra hay không.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong báo cáo rằng, do Israel phụ thuộc nhiều vào các thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất nên có thể đánh giá các thiết bị quốc phòng thuộc diện NSM-20 đã được lực lượng an ninh Israel sử dụng từ ngày 7-10-2023 trong các trường hợp không phù hợp với nghĩa vụ IHL của họ.

Cũng theo báo cáo công bố hôm 10-5, sau ngày 7-10-2023, Israel "không hợp tác đầy đủ" với Mỹ và các nỗ lực quốc tế khác để thực hiện hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng điều này không vi phạm luật pháp Mỹ về việc ngăn chặn cung cấp vũ khí cho các quốc gia cản trở viện trợ nhân đạo của Mỹ.

