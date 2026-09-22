Mỹ dự định mở lại căn cứ quân sự thời Chiến tranh Lạnh tại Greenland?

Theo hai nguồn tin của Reuters, các địa điểm được nhắm tới bao gồm Narsarsuaq - nơi dân số đã giảm xuống chỉ còn vài chục người kể từ khi Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự Bluie West One vào những năm 1950, và Mestersvig - một tiền đồn quân sự hiện do Đội tuần tra chó kéo xe Sirius (một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch) sử dụng.

Toàn cảnh tiền đồn quân sự Mestersvig tại Mestersvig, Greenland, ngày 18/9/2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Ảnh tư liệu

Đại diện của Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận an ninh mới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong ngày 22/9.

Toàn văn của thỏa thuận hiện chưa được công bố.

Về mặt chiến lược, Đan Mạch nhận định thỏa thuận này sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự giám sát chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ phó mặc cho Mỹ và Đan Mạch như trước đây.

Thỏa thuận này được hình thành sau nhiều tháng Đan Mạch và Greenland đối mặt với áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland, thậm chí có những thời điểm không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh kinh tế hoặc quân sự để kiểm soát vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch.

Những lời đe dọa của ông Trump đạt đỉnh điểm vào tháng 1, đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao trong nội bộ NATO. Tình thế này đã thúc đẩy Đan Mạch và Greenland bước vào bàn đàm phán với Washington nhằm tháo gỡ sức ép.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì quy mô lớn tại Greenland với 17 cơ sở quân sự và hơn 10.000 quân nhân đồn trú. Tuy nhiên, tính đến nay, Mỹ chỉ còn duy trì một cơ sở duy nhất là Căn cứ Không gian Pituffik với khoảng 150 quân nhân.